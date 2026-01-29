Як виростити міцну розсаду без фітоламп - головні умови та помилки городників

Міцна розсада без фітоламп — секрет у правильних умовах
Розсада витягується не через відсутність фітоламп, а через неправильні умови вирощування. Саме строки посіву, температура та освітлення визначають силу майбутніх рослин і врожай.
Новини.LIVE розповідає, як створити правильні умови, щоб отримати міцну розсаду без додаткових ламп.
Чому розсада тягнеться
Більшість проблем виникає не через брак лампи, а через неправильні умови. Розсада витягується, якщо температура завищена, посів зроблений надто рано або світло надходить нерівномірно. При пересушуванні чи надмірному теплі стебла ростуть швидше, але слабшають.
Основні причини:
- занадто ранній посів;
- висока температура;
- нестача світла в зоні, де стоять стаканчики;
- надто густе розміщення рослин.
Умови, які замінюють фітолампи
- Сіяти у правильні строки, щоб розсада не переростала.
- Ставити стаканчики на південне чи південно-східне вікно.
- Забезпечити прохолоду: 18-20°C удень, 14-16°C уночі.
- Не переливати — зволожувати лише після підсихання ґрунту.
- Розташовувати рослини не щільно, щоб не затінювали одна одну.
Як покращити природне освітлення
Поставте перед рослинами відбиваючий екран із фольги — він повертає світло назад і робить освітлення рівномірнішим. Важливо не ставити стаканчики щільно, щоб рослини не затінювали одна одну.
Коли лампа все-таки потрібна
Додаткове світло знадобиться лише на північних вікнах або якщо будівлі й дерева закривають сонце. Але необов’язково купувати кольорові фітолампи — звичайне біле LED-світло теж підходить. Лампи або LED-стрічки ставлять на висоті 20-30 см, щоб не обпекти листя.
