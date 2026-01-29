Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Міцна розсада без фітоламп — секрет у правильних умовах

Міцна розсада без фітоламп — секрет у правильних умовах

Ua ru
Дата публікації: 29 січня 2026 23:45
Як виростити міцну розсаду без фітоламп - головні умови та помилки городників
Людина доглядає розсаду. Фото: Freepik

Розсада витягується не через відсутність фітоламп, а через неправильні умови вирощування. Саме строки посіву, температура та освітлення визначають силу майбутніх рослин і врожай.

Новини.LIVE розповідає, як створити правильні умови, щоб отримати міцну розсаду без додаткових ламп.

Реклама
Читайте також:

Чому розсада тягнеться

Більшість проблем виникає не через брак лампи, а через неправильні умови. Розсада витягується, якщо температура завищена, посів зроблений надто рано або світло надходить нерівномірно. При пересушуванні чи надмірному теплі стебла ростуть швидше, але слабшають.

Основні причини:

  • занадто ранній посів;
  • висока температура;
  • нестача світла в зоні, де стоять стаканчики;
  • надто густе розміщення рослин.

Умови, які замінюють фітолампи

  • Сіяти у правильні строки, щоб розсада не переростала.
  • Ставити стаканчики на південне чи південно-східне вікно.
  • Забезпечити прохолоду: 18-20°C удень, 14-16°C уночі.
  • Не переливати — зволожувати лише після підсихання ґрунту.
  • Розташовувати рослини не щільно, щоб не затінювали одна одну.

Як покращити природне освітлення

Поставте перед рослинами відбиваючий екран із фольги — він повертає світло назад і робить освітлення рівномірнішим. Важливо не ставити стаканчики щільно, щоб рослини не затінювали одна одну.

Коли лампа все-таки потрібна

Додаткове світло знадобиться лише на північних вікнах або якщо будівлі й дерева закривають сонце. Але необов’язково купувати кольорові фітолампи — звичайне біле LED-світло теж підходить. Лампи або LED-стрічки ставлять на висоті 20-30 см, щоб не обпекти листя.

Ми пояснювали те, коли сіяти чорнобривці у 2026 році та як виростити міцну розсаду з першого разу.

Також розповідали про те, коли сіяти кавуни та які умови потрібні для найкращого проростання.

Раніше повідомлялося про те, які дати найкраще підходять для посіву перцю на розсаду.

рослини поради город сад розсада ефективні способи помилки
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації