Як виростити міцну розсаду без фітоламп - головні умови та помилки городників

Розсада витягується не через відсутність фітоламп, а через неправильні умови вирощування. Саме строки посіву, температура та освітлення визначають силу майбутніх рослин і врожай.

Чому розсада тягнеться

Більшість проблем виникає не через брак лампи, а через неправильні умови. Розсада витягується, якщо температура завищена, посів зроблений надто рано або світло надходить нерівномірно. При пересушуванні чи надмірному теплі стебла ростуть швидше, але слабшають.

Основні причини:

занадто ранній посів;

висока температура;

нестача світла в зоні, де стоять стаканчики;

надто густе розміщення рослин.

Умови, які замінюють фітолампи

Сіяти у правильні строки, щоб розсада не переростала.

Ставити стаканчики на південне чи південно-східне вікно.

Забезпечити прохолоду: 18-20°C удень, 14-16°C уночі.

Не переливати — зволожувати лише після підсихання ґрунту.

Розташовувати рослини не щільно, щоб не затінювали одна одну.

Як покращити природне освітлення

Поставте перед рослинами відбиваючий екран із фольги — він повертає світло назад і робить освітлення рівномірнішим. Важливо не ставити стаканчики щільно, щоб рослини не затінювали одна одну.

Коли лампа все-таки потрібна

Додаткове світло знадобиться лише на північних вікнах або якщо будівлі й дерева закривають сонце. Але необов’язково купувати кольорові фітолампи — звичайне біле LED-світло теж підходить. Лампи або LED-стрічки ставлять на висоті 20-30 см, щоб не обпекти листя.

