Коли сіяти чорнобривці на розсаду у 2026 - найкращі дати та поради

Розсада чорнобривців. Фото: Decorexpro

Чорнобривці зацвітуть рано й рясно лише тоді, коли розсаду висівають у правильні терміни та створюють стабільні умови для росту. Саме дата посіву визначає силу паростків і майбутню густоту клумби.

Новини.LIVE пояснює, коли сіяти чорнобривці у 2026 році та як виростити міцну розсаду з першого разу.

Реклама

Читайте також:

Коли сіяти чорнобривці на розсаду у 2026 році

Для отримання ранньої та густої клумби посів чорнобривців рекомендують проводити 19, 26 і 27 квітня — це найсприятливіші дні за місячним календарем у 2026 році. Такі терміни дозволяють отримати перші бутони вже на початку літа та висадити зміцнілі рослини у відкритий ґрунт наприкінці травня.

Як правильно посіяти насіння

Перед посівом слід підготувати ємності з дренажними отворами та легкий ґрунт. Насіння розкладають у невеликі заглиблення по 2-3 штуки, злегка присипають і зволожують. Умови для швидких сходів:

температура близько +20°C;

накриття плівкою до появи паростків;

світле підвіконня після проростання.

Догляд за розсадою до висадки

Сходи з’являються через 5-7 днів, після чого укриття прибирають. Якщо світловий день короткий, розсаду можна досвічувати лампою до 12-14 годин, але у квітні це зазвичай не потрібно. Головне — не переливати та забезпечити достатньо світла, щоб рослини не витягувалися.

Коли висаджувати чорнобривці у відкритий ґрунт

Розсаду переносять у сад, коли нічна температура стабільно тримається не нижче +10°C, тобто наприкінці травня. У цей час чорнобривці швидко приживаються та активно нарощують зелень, забезпечуючи рясне й довге цвітіння влітку.

Ми вже писали про те, як приготувати якісний ґрунт для розсади вдома без зайвих витрат.

Раніше пояснювали те, як утеплити черевики взимку без фольги та дорогих устілок і захистити ноги від промерзання.

Детальніше розповідали про те, як за допомогою термоплівки швидко утеплити вікна взимку та зменшити втрати тепла.