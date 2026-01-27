Видео
Главная Дом и огород Бархатцы в 2026 зацветут рано — когда сеять рассаду

Бархатцы в 2026 зацветут рано — когда сеять рассаду

Ua ru
Дата публикации 27 января 2026 17:05
Когда сеять бархатцы на рассаду в 2026 - лучшие даты и советы
Рассада бархатцев. Фото: Decorexpro

Бархатцы зацветут рано и обильно лишь тогда, когда рассаду высевают в правильные сроки и создают стабильные условия для роста. Именно дата посева определяет силу ростков и будущую густоту клумбы.

Новини.LIVE объясняет, когда сеять бархатцы в 2026 году и как вырастить крепкую рассаду с первого раза.

Когда сеять бархатцы на рассаду в 2026 году

Для получения ранней и густой клумбы посев бархатцев рекомендуют проводить 19, 26 и 27 апреля — это самые благоприятные дни по лунному календарю в 2026 году. Такие сроки позволяют получить первые бутоны уже в начале лета и высадить окрепшие растения в открытый грунт в конце мая.

Как правильно посеять семена

Перед посевом следует подготовить емкости с дренажными отверстиями и легкую почву. Семена раскладывают в небольшие углубления по 2-3 штуки, слегка присыпают и увлажняют. Условия для быстрых всходов:

  • температура около +20°C;
  • накрытие пленкой до появления ростков;
  • светлый подоконник после прорастания.

Уход за рассадой до высадки

Всходы появляются через 5-7 дней, после чего укрытие убирают. Если световой день короткий, рассаду можно досвечивать лампой до 12-14 часов, но в апреле это обычно не нужно. Главное — не переливать и обеспечить достаточно света, чтобы растения не вытягивались.

Когда высаживать бархатцы в открытый грунт

Рассаду переносят в сад, когда ночная температура стабильно держится не ниже +10°C, то есть в конце мая. В это время бархатцы быстро приживаются и активно наращивают зелень, обеспечивая обильное и долгое цветение летом.

растения цветы советы рассада эффективные способы бархатцы
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
