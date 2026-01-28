Відео
Головна Дім та город Коли сіяти кавуни у 2026 — дати, що гарантують сильну розсаду

Коли сіяти кавуни у 2026 — дати, що гарантують сильну розсаду

Ua ru
Дата публікації: 28 січня 2026 16:54
Коли сіяти кавуни на розсаду 2026 - точні терміни, поради та умови для сходів
Розсада кавунів. Фото: Decorexpro

Посів кавунів на розсаду у 2026 році найкраще проводити з березня по квітень, орієнтуючись на температуру та умови вашого регіону. Вчасний посів допоможе отримати сильну розсаду й забезпечить рясний урожай у сезон.

Новини.LIVE розповідає, коли сіяти кавуни та які умови потрібні для найкращого проростання.

Читайте також:

Оптимальні терміни посіву кавунів у 2026 році

Кавуни — теплолюбна культура, тому їх висівають на розсаду з березня до квітня.

  • У південних областях починають раніше.
  • У північних регіонах посів зміщують на середину квітня.

Важливо враховувати температуру: для проростання потрібно +20…+30°C та достатньо сонця.

Підготовка насіння та ґрунту

Для отримання міцної розсади:

  • замочіть насіння у воді або розчині марганцівки;
  • оберіть легкий і повітропроникний ґрунт (торф + пісок + перегній);
  • заглиблюйте насіння на 2-3 см та накрийте плівкою для тепла.

Такий старт забезпечує дружні й швидкі сходи.

Догляд за розсадою кавунів

Після появи паростків зніміть плівку та забезпечте:

  • температуру +20…+25°C;
  • регулярний полив без переливів;
  • максимальне освітлення.

Перед висадкою у відкритий ґрунт розсаду загартовують, щодня виносячи її на кілька годин на повітря.

Поради для сильних рослин

Щоб кавуни швидко прижилися:

  • корені перед посадкою можна занурити у стимулятор росту;
  • висаджуйте на сонячну ділянку без протягів;
  • залишайте між кущами не менше 1 метра.

Правильно визначений час посіву — основа великого і солодкого врожаю.

Ми вже писали про те, які рослини не можна садити поруч із картоплею та чому таке сусідство небезпечне.

Раніше пояснювали те, які дерева варто обрізати першими та за яких умов це робити.

Детальніше розповідали про те, які дати найкраще підходять для посіву перцю на розсаду.

Автор:
Леонід Волков
Автор:
Леонід Волков
