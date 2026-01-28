Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Когда сеять арбузы в 2026 — даты, гарантирующие сильную рассаду

Когда сеять арбузы в 2026 — даты, гарантирующие сильную рассаду

Ua ru
Дата публикации 28 января 2026 16:54
Когда сеять арбузы на рассаду 2026 - точные сроки, советы и условия для всходов
Рассада арбузов. Фото: Decorexpro

Посев арбузов на рассаду в 2026 году лучше всего проводить с марта по апрель, ориентируясь на температуру и условия вашего региона. Своевременный посев поможет получить сильную рассаду и обеспечит обильный урожай в сезон.

Новини.LIVE рассказывает, когда сеять арбузы и какие условия нужны для лучшего прорастания.

Реклама
Читайте также:

Оптимальные сроки посева арбузов в 2026 году

Арбузы — теплолюбивая культура, поэтому их высевают на рассаду с марта по апрель.

  • В южных областях начинают раньше.
  • В северных регионах посев смещают на середину апреля.

Важно учитывать температуру: для прорастания нужно +20...+30°C и достаточно солнца.

Подготовка семян и почвы

Для получения крепкой рассады:

  • замочите семена в воде или растворе марганцовки;
  • выберите легкую и воздухопроницаемую почву (торф + песок + перегной);
  • заглубляйте семена на 2-3 см и накройте пленкой для тепла.

Такой старт обеспечивает дружные и быстрые всходы.

Уход за рассадой арбузов

После появления ростков снимите пленку и обеспечьте:

  • температуру +20...+25°C;
  • регулярный полив без переливов;
  • максимальное освещение.

Перед высадкой в открытый грунт рассаду закаляют, ежедневно вынося ее на несколько часов на воздух.

Советы для сильных растений

Чтобы арбузы быстро прижились:

  • корни перед посадкой можно окунуть в стимулятор роста;
  • высаживайте на солнечный участок без сквозняков;
  • оставляйте между кустами не менее 1 метра.

Правильно определенное время посева — основа большого и сладкого урожая.

Мы уже писали о том, какие растения нельзя сажать рядом с картофелем и почему такое соседство опасно.

Ранее объясняли то, какие деревья стоит обрезать первыми и при каких условиях это делать.

Подробнее рассказывали о том, какие даты лучше всего подходят для посева перца на рассаду.

советы огород сад посев рассада арбуз
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации