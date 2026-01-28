Когда сеять арбузы на рассаду 2026 - точные сроки, советы и условия для всходов

Рассада арбузов. Фото: Decorexpro

Посев арбузов на рассаду в 2026 году лучше всего проводить с марта по апрель, ориентируясь на температуру и условия вашего региона. Своевременный посев поможет получить сильную рассаду и обеспечит обильный урожай в сезон.

Новини.LIVE рассказывает, когда сеять арбузы и какие условия нужны для лучшего прорастания.

Оптимальные сроки посева арбузов в 2026 году

Арбузы — теплолюбивая культура, поэтому их высевают на рассаду с марта по апрель.

В южных областях начинают раньше.

В северных регионах посев смещают на середину апреля.

Важно учитывать температуру: для прорастания нужно +20...+30°C и достаточно солнца.

Подготовка семян и почвы

Для получения крепкой рассады:

замочите семена в воде или растворе марганцовки;

выберите легкую и воздухопроницаемую почву (торф + песок + перегной);

заглубляйте семена на 2-3 см и накройте пленкой для тепла.

Такой старт обеспечивает дружные и быстрые всходы.

Уход за рассадой арбузов

После появления ростков снимите пленку и обеспечьте:

температуру +20...+25°C;

регулярный полив без переливов;

максимальное освещение.

Перед высадкой в открытый грунт рассаду закаляют, ежедневно вынося ее на несколько часов на воздух.

Советы для сильных растений

Чтобы арбузы быстро прижились:

корни перед посадкой можно окунуть в стимулятор роста;

высаживайте на солнечный участок без сквозняков;

оставляйте между кустами не менее 1 метра.

Правильно определенное время посева — основа большого и сладкого урожая.

