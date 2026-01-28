Когда сеять арбузы на рассаду 2026 - точные сроки, советы и условия для всходов

Когда сеять арбузы в 2026 — даты, гарантирующие сильную рассаду
Посев арбузов на рассаду в 2026 году лучше всего проводить с марта по апрель, ориентируясь на температуру и условия вашего региона. Своевременный посев поможет получить сильную рассаду и обеспечит обильный урожай в сезон.
Оптимальные сроки посева арбузов в 2026 году
Арбузы — теплолюбивая культура, поэтому их высевают на рассаду с марта по апрель.
- В южных областях начинают раньше.
- В северных регионах посев смещают на середину апреля.
Важно учитывать температуру: для прорастания нужно +20...+30°C и достаточно солнца.
Подготовка семян и почвы
Для получения крепкой рассады:
- замочите семена в воде или растворе марганцовки;
- выберите легкую и воздухопроницаемую почву (торф + песок + перегной);
- заглубляйте семена на 2-3 см и накройте пленкой для тепла.
Такой старт обеспечивает дружные и быстрые всходы.
Уход за рассадой арбузов
После появления ростков снимите пленку и обеспечьте:
- температуру +20...+25°C;
- регулярный полив без переливов;
- максимальное освещение.
Перед высадкой в открытый грунт рассаду закаляют, ежедневно вынося ее на несколько часов на воздух.
Советы для сильных растений
Чтобы арбузы быстро прижились:
- корни перед посадкой можно окунуть в стимулятор роста;
- высаживайте на солнечный участок без сквозняков;
- оставляйте между кустами не менее 1 метра.
Правильно определенное время посева — основа большого и сладкого урожая.
