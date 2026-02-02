Відео
Полив окропом навесні — смородина оживає і менше хворіє

Полив окропом навесні — смородина оживає і менше хворіє

Ua ru
Дата публікації: 2 лютого 2026 15:15
Навіщо поливати смородину окропом навесні - користь, умови та правила обробки
Смородина росте у саду. Фото: Pinterest

Садівники пояснюють, що весняний полив смородини окропом допомагає кущам швидше прокинутися після зими та зменшує ризик хвороб і шкідників. У 2026 році процедура знову актуальна через морозну погоду.

Новини.LIVE розповідає, навіщо обробляти смородину окропом навесні та за яких умов це справді корисно.

Читайте також:

Чому окріп допомагає смородині

Обливання кущів гарячою водою дає потрійний ефект:

  • пробуджує рослину після зимового спокою;
  • знищує шкідників, що ховаються в бруньках і на пагонах;
  • пригнічує збудників хвороб, які зимують на корі та бруньках.

Це природний спосіб знезараження, який замінює першу хімію навесні.

Коли процедуру проводити можна

Метод ефективний лише після морозної та сніжної зими, коли ґрунт добре промерз. У таких умовах окріп не провокує передчасне пробудження смородини й не обпікає бруньки. Саме тому навесні 2026 року обробка буде доречною у багатьох регіонах.

Коли обливання зашкодить

Після теплої, майже безморозної зими обливати смородину гарячою водою не можна — це:

  • запускає вегетацію занадто рано;
  • підвищує ризик ушкодження бруньок;
  • послаблює рослину перед сезоном.

Як правильно полити смородину окропом

Для обробки використовують воду 80-90°C. Окріп рівномірно ллють по гілках і стовбуру, приділяючи увагу брунькам — саме там зимують кліщі. Процедуру проводять швидко, поки вода не охолола.

Ми вже писали про те, як правильно висівати кріп і петрушку, щоб отримати сильні та рівномірні сходи.

Раніше пояснювали те, які культури не можна садити поряд з лохиною та чому вони шкодять її розвитку.

Детальніше розповідали про те, коли сіяти баклажани у 2026 році та які умови допоможуть виростити потужну розсаду.

Леонід Волков
Автор:
Леонід Волков
