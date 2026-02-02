Видео
Главная Дом и огород Полив кипятком весной — смородина оживает и меньше болеет

Полив кипятком весной — смородина оживает и меньше болеет

Дата публикации 2 февраля 2026 15:15
Зачем поливать смородину кипятком весной - польза, условия и правила обработки
Смородина растет в саду. Фото: Pinterest

Садоводы объясняют, что весенний полив смородины кипятком помогает кустам быстрее проснуться после зимы и уменьшает риск болезней и вредителей. В 2026 году процедура снова актуальна из-за морозной погоды.

Новини.LIVE рассказывает, зачем обрабатывать смородину кипятком весной и при каких условиях это действительно полезно.

Почему кипяток помогает смородине

Обливание кустов горячей водой дает тройной эффект:

  • пробуждает растение после зимнего покоя;
  • уничтожает вредителей, прячущихся в почках и на побегах;
  • подавляет возбудителей болезней, которые зимуют на коре и почках.

Это естественный способ обеззараживания, который заменяет первую химию весной.

Когда процедуру проводить можно

Метод эффективен только после морозной и снежной зимы, когда почва хорошо промерзла. В таких условиях кипяток не провоцирует преждевременное пробуждение смородины и не обжигает почки. Именно поэтому весной 2026 года обработка будет уместной во многих регионах.

Когда обливание навредит

После теплой, почти безморозной зимы обливать смородину горячей водой нельзя — это:

  • запускает вегетацию слишком рано;
  • повышает риск повреждения почек;
  • ослабляет растение перед сезоном.

Как правильно полить смородину кипятком

Для обработки используют воду 80-90°C. Кипяток равномерно льют по веткам и стволу, уделяя внимание почкам — именно там зимуют клещи. Процедуру проводят быстро, пока вода не остыла.

весна советы огород сад Смородина эффективные способы кусты полив
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
