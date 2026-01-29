Какие комнатные растения обрезать в январе - девять цветов, которым нужно обновление

Обновляем комнатные растения зимой — цветы для январской обрезки
В январе многие комнатные растения нуждаются в легкой обрезке, чтобы обновить листья и стимулировать рост перед весной. Правильная зимняя обрезка делает их сильнее и аккуратнее.
Новини.LIVE объясняет, какие комнатные цветы стоит обрезать в январе и что удалять в первую очередь.
Почему январская обрезка важна
Январь — оптимальное время для легкой стрижки, удаления сухих листьев и формирования куста. Растения входят в период активного роста весной, и зимняя обрезка помогает им восстановиться, укрепиться и сформировать больше молодых побегов.
Девять комнатных растений, которым нужна обрезка в январе
Миниатюрные розы
- Удаляют отмершие и поврежденные листья.
- Легкая стрижка стимулирует новые побеги.
Шалфей комнатный
- Обрезают, чтобы избежать вытягивания.
- Процедуру делают осторожно, без сильного укорачивания.
Суккуленты
- Удаляют сухие и сломанные части.
- Подрезают вытянутые побеги.
Фикус лировидный
- Лучше всего обрезать в январе-феврале.
- Убирают сухие листья, можно сформировать крону.
Потос
- Устраняют сухие кончики и поврежденные листья.
- Легкое обновление делает растение ухоженным.
Фикус эластичный
- Зимняя обрезка сдерживает вытягивание.
- Срез делают над узлом, удаляя сухие листья.
Спатифиллум
- Обрезают только пожелтевшие или сухие листья.
- Сильная обрезка нежелательна.
Фуксии
- Убирают больные ветки и укорачивают стебли.
- Процедура улучшает аэрацию куста.
Хлорофитум
- Срезают сухие, больные или старые листья.
- При необходимости прореживают слишком густой куст.
Полезное правило обрезки
За один раз удаляют не более трети растения — это минимизирует стресс и обеспечивает здоровое восстановление. Такой подход помогает избежать ослабления корневой системы и поддерживает равномерный рост весной.
