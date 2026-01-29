Какие комнатные растения обрезать в январе - девять цветов, которым нужно обновление

Человек обрезает комнатные цветы. Фото: Pinterest

В январе многие комнатные растения нуждаются в легкой обрезке, чтобы обновить листья и стимулировать рост перед весной. Правильная зимняя обрезка делает их сильнее и аккуратнее.

Новини.LIVE объясняет, какие комнатные цветы стоит обрезать в январе и что удалять в первую очередь.

Почему январская обрезка важна

Январь — оптимальное время для легкой стрижки, удаления сухих листьев и формирования куста. Растения входят в период активного роста весной, и зимняя обрезка помогает им восстановиться, укрепиться и сформировать больше молодых побегов.

Девять комнатных растений, которым нужна обрезка в январе

Миниатюрные розы

Удаляют отмершие и поврежденные листья.

Легкая стрижка стимулирует новые побеги.

Шалфей комнатный

Обрезают, чтобы избежать вытягивания.

Процедуру делают осторожно, без сильного укорачивания.

Суккуленты

Удаляют сухие и сломанные части.

Подрезают вытянутые побеги.

Фикус лировидный

Лучше всего обрезать в январе-феврале.

Убирают сухие листья, можно сформировать крону.

Потос

Устраняют сухие кончики и поврежденные листья.

Легкое обновление делает растение ухоженным.

Фикус эластичный

Зимняя обрезка сдерживает вытягивание.

Срез делают над узлом, удаляя сухие листья.

Спатифиллум

Обрезают только пожелтевшие или сухие листья.

Сильная обрезка нежелательна.

Фуксии

Убирают больные ветки и укорачивают стебли.

Процедура улучшает аэрацию куста.

Хлорофитум

Срезают сухие, больные или старые листья.

При необходимости прореживают слишком густой куст.

Полезное правило обрезки

За один раз удаляют не более трети растения — это минимизирует стресс и обеспечивает здоровое восстановление. Такой подход помогает избежать ослабления корневой системы и поддерживает равномерный рост весной.

