Які кімнатні рослини обрізати в січні - девʼять квітів, яким потрібне оновлення

У січні багато кімнатних рослин потребують легкої обрізки, щоб оновити листя й стимулювати ріст перед весною. Правильна зимова обрізка робить їх сильнішими й акуратнішими.

Чому січнева обрізка важлива

Січень — оптимальний час для легкого підстригання, видалення сухого листя та формування куща. Рослини входять у період активного росту навесні, і зимова обрізка допомагає їм відновитися, зміцнитися та сформувати більше молодих пагонів.

Девʼять кімнатних рослин, яким потрібна обрізка в січні

Мініатюрні троянди

Видаляють відмерле й пошкоджене листя.

Легке підстригання стимулює нові пагони.

Шавлія кімнатна

Обрізають, щоб уникнути витягування.

Процедуру роблять обережно, без сильного укорочення.

Сукуленти

Видаляють сухі та зламані частини.

Підрізають витягнуті пагони.

Фікус ліроподібний

Найкраще обрізати в січні–лютому.

Прибирають сухе листя, можна сформувати крону.

Потос

Усувають сухі кінчики та пошкоджені листки.

Легке оновлення робить рослину доглянутою.

Фікус еластичний

Зимова обрізка стримує витягування.

Зріз роблять над вузлом, видаляючи сухе листя.

Спатифілум

Обрізають тільки пожовклі чи сухі листки.

Сильна обрізка небажана.

Фуксії

Прибирають хворі гілки та вкорочують стебла.

Процедура покращує аерацію куща.

Хлорофітум

Зрізають сухе, хворе або старе листя.

За потреби проріджують надто густий кущ.

Корисне правило обрізки

За один раз видаляють не більше третини рослини — це мінімізує стрес та забезпечує здорове відновлення. Такий підхід допомагає уникнути ослаблення кореневої системи та підтримує рівномірний ріст навесні.

