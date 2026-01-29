Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Оновлюємо кімнатні рослини взимку — квіти для січневої обрізки

Оновлюємо кімнатні рослини взимку — квіти для січневої обрізки

Ua ru
Дата публікації: 29 січня 2026 21:55
Які кімнатні рослини обрізати в січні - девʼять квітів, яким потрібне оновлення
Людина обрізає кімнатні квіти. Фото: Pinterest

У січні багато кімнатних рослин потребують легкої обрізки, щоб оновити листя й стимулювати ріст перед весною. Правильна зимова обрізка робить їх сильнішими й акуратнішими.

Новини.LIVE пояснює, які кімнатні квіти варто обрізати у січні та що видаляти першочергово.

Реклама
Читайте також:

Чому січнева обрізка важлива

Січень — оптимальний час для легкого підстригання, видалення сухого листя та формування куща. Рослини входять у період активного росту навесні, і зимова обрізка допомагає їм відновитися, зміцнитися та сформувати більше молодих пагонів.

Девʼять кімнатних рослин, яким потрібна обрізка в січні

Мініатюрні троянди

  • Видаляють відмерле й пошкоджене листя.
  • Легке підстригання стимулює нові пагони.

Шавлія кімнатна

  • Обрізають, щоб уникнути витягування.
  • Процедуру роблять обережно, без сильного укорочення.

Сукуленти

  • Видаляють сухі та зламані частини.
  • Підрізають витягнуті пагони.

Фікус ліроподібний

  • Найкраще обрізати в січні–лютому.
  • Прибирають сухе листя, можна сформувати крону.

Потос

  • Усувають сухі кінчики та пошкоджені листки.
  • Легке оновлення робить рослину доглянутою.

Фікус еластичний

  • Зимова обрізка стримує витягування.
  • Зріз роблять над вузлом, видаляючи сухе листя.

Спатифілум

  • Обрізають тільки пожовклі чи сухі листки.
  • Сильна обрізка небажана.

Фуксії

  • Прибирають хворі гілки та вкорочують стебла.
  • Процедура покращує аерацію куща.

Хлорофітум

  • Зрізають сухе, хворе або старе листя.
  • За потреби проріджують надто густий кущ.

Корисне правило обрізки

За один раз видаляють не більше третини рослини — це мінімізує стрес та забезпечує здорове відновлення. Такий підхід допомагає уникнути ослаблення кореневої системи та підтримує рівномірний ріст навесні.

Ми вже писали про те, як правильно висівати кріп і петрушку, щоб отримати сильні та рівномірні сходи.

Раніше повідомлялося про те, як правильно підготувати живці троянд та укорінити їх взимку.

Також ми пояснювали те, які сорти ожини підходять для різних умов і як обрати найкращий варіант для свого саду.

квіти поради будинок січень обрізання кімнатні рослини
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації