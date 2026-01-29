Які кімнатні рослини обрізати в січні - девʼять квітів, яким потрібне оновлення

Оновлюємо кімнатні рослини взимку — квіти для січневої обрізки
У січні багато кімнатних рослин потребують легкої обрізки, щоб оновити листя й стимулювати ріст перед весною. Правильна зимова обрізка робить їх сильнішими й акуратнішими.
Новини.LIVE пояснює, які кімнатні квіти варто обрізати у січні та що видаляти першочергово.
Чому січнева обрізка важлива
Січень — оптимальний час для легкого підстригання, видалення сухого листя та формування куща. Рослини входять у період активного росту навесні, і зимова обрізка допомагає їм відновитися, зміцнитися та сформувати більше молодих пагонів.
Девʼять кімнатних рослин, яким потрібна обрізка в січні
Мініатюрні троянди
- Видаляють відмерле й пошкоджене листя.
- Легке підстригання стимулює нові пагони.
Шавлія кімнатна
- Обрізають, щоб уникнути витягування.
- Процедуру роблять обережно, без сильного укорочення.
Сукуленти
- Видаляють сухі та зламані частини.
- Підрізають витягнуті пагони.
Фікус ліроподібний
- Найкраще обрізати в січні–лютому.
- Прибирають сухе листя, можна сформувати крону.
Потос
- Усувають сухі кінчики та пошкоджені листки.
- Легке оновлення робить рослину доглянутою.
Фікус еластичний
- Зимова обрізка стримує витягування.
- Зріз роблять над вузлом, видаляючи сухе листя.
Спатифілум
- Обрізають тільки пожовклі чи сухі листки.
- Сильна обрізка небажана.
Фуксії
- Прибирають хворі гілки та вкорочують стебла.
- Процедура покращує аерацію куща.
Хлорофітум
- Зрізають сухе, хворе або старе листя.
- За потреби проріджують надто густий кущ.
Корисне правило обрізки
За один раз видаляють не більше третини рослини — це мінімізує стрес та забезпечує здорове відновлення. Такий підхід допомагає уникнути ослаблення кореневої системи та підтримує рівномірний ріст навесні.
