Чим обробити сад у лютому 2026 - бордоська суміш, мідний і залізний купорос

Лютневі відлиги відкривають короткий період, коли сад можна захистити від грибкових і бактеріальних хвороб ще до початку вегетації. Правильно проведена обробка допомагає зберегти дерева здоровими та підвищує врожайність.

Новини.LIVE розповідає, які розчини використовувати в лютому та як правильно обробити сад, щоб не нашкодити брунькам.

Коли можна проводити лютневу обробку

Лютневі відлиги — найкращий час для першої профілактики. Обробку роблять, якщо вдень температура +4…+5 °C, а вночі не нижче -4 °C. У цей момент бруньки ще не рушили в ріст, що дозволяє застосовувати більш концентровані препарати.

Бордоська суміш

3% розчин: 300 г мідного купоросу + 300 г негашеного вапна на 10 л води.

Підходить до розпускання бруньок.

Якщо бруньки набубнявіли — застосовують 1%.

Залізний купорос

4% розчин: 300-400 г на 10 л теплої води.

Використовують на деревах і кущах з нерозпущеними бруньками.

Ефективний проти мохів, лишайників і збудників грибкових хвороб.

Мідний купорос

1% розчин: 100 г на 10 л води — для дерев до розпускання бруньок.

3% розчин: 300 г на 10 л — для знезараження ґрунту у теплиці та на ділянці.

Важливо чергувати із залізним купоросом: якщо восени був залізний — у лютому беруть мідний.

Важливо: якщо восени сад обробляли залізним купоросом, у лютому використовують мідний, чергуючи препарати для кращого ефекту.

