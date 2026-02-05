Чим обробити сад у лютому 2026 - бордоська суміш, мідний і залізний купорос

У лютому сад треба обробити правильно — ось найкращі розчини
Лютневі відлиги відкривають короткий період, коли сад можна захистити від грибкових і бактеріальних хвороб ще до початку вегетації. Правильно проведена обробка допомагає зберегти дерева здоровими та підвищує врожайність.
Новини.LIVE розповідає, які розчини використовувати в лютому та як правильно обробити сад, щоб не нашкодити брунькам.
Коли можна проводити лютневу обробку
Лютневі відлиги — найкращий час для першої профілактики. Обробку роблять, якщо вдень температура +4…+5 °C, а вночі не нижче -4 °C. У цей момент бруньки ще не рушили в ріст, що дозволяє застосовувати більш концентровані препарати.
Бордоська суміш
- 3% розчин: 300 г мідного купоросу + 300 г негашеного вапна на 10 л води.
- Підходить до розпускання бруньок.
- Якщо бруньки набубнявіли — застосовують 1%.
Залізний купорос
- 4% розчин: 300-400 г на 10 л теплої води.
- Використовують на деревах і кущах з нерозпущеними бруньками.
- Ефективний проти мохів, лишайників і збудників грибкових хвороб.
Мідний купорос
- 1% розчин: 100 г на 10 л води — для дерев до розпускання бруньок.
- 3% розчин: 300 г на 10 л — для знезараження ґрунту у теплиці та на ділянці.
- Важливо чергувати із залізним купоросом: якщо восени був залізний — у лютому беруть мідний.
Важливо: якщо восени сад обробляли залізним купоросом, у лютому використовують мідний, чергуючи препарати для кращого ефекту.
