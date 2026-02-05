Відео
У лютому сад треба обробити правильно — ось найкращі розчини

У лютому сад треба обробити правильно — ось найкращі розчини

Ua ru
Дата публікації: 5 лютого 2026 16:54
Чим обробити сад у лютому 2026 - бордоська суміш, мідний і залізний купорос
Сніг на деревах в саду. Фото: Pinterest

Лютневі відлиги відкривають короткий період, коли сад можна захистити від грибкових і бактеріальних хвороб ще до початку вегетації. Правильно проведена обробка допомагає зберегти дерева здоровими та підвищує врожайність.

Новини.LIVE розповідає, які розчини використовувати в лютому та як правильно обробити сад, щоб не нашкодити брунькам.

Читайте також:

Коли можна проводити лютневу обробку

Лютневі відлиги — найкращий час для першої профілактики. Обробку роблять, якщо вдень температура +4…+5 °C, а вночі не нижче -4 °C. У цей момент бруньки ще не рушили в ріст, що дозволяє застосовувати більш концентровані препарати.

Бордоська суміш

  • 3% розчин: 300 г мідного купоросу + 300 г негашеного вапна на 10 л води.
  • Підходить до розпускання бруньок.
  • Якщо бруньки набубнявіли — застосовують 1%.

Залізний купорос

  • 4% розчин: 300-400 г на 10 л теплої води.
  • Використовують на деревах і кущах з нерозпущеними бруньками.
  • Ефективний проти мохів, лишайників і збудників грибкових хвороб.

Мідний купорос

  • 1% розчин: 100 г на 10 л води — для дерев до розпускання бруньок.
  • 3% розчин: 300 г на 10 л — для знезараження ґрунту у теплиці та на ділянці.
  • Важливо чергувати із залізним купоросом: якщо восени був залізний — у лютому беруть мідний.

Важливо: якщо восени сад обробляли залізним купоросом, у лютому використовують мідний, чергуючи препарати для кращого ефекту.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
