Главная Дом и огород В феврале сад надо обработать правильно — вот самые лучшие растворы

В феврале сад надо обработать правильно — вот самые лучшие растворы

Ua ru
Дата публикации 5 февраля 2026 16:54
Чем обработать сад в феврале 2026 - бордосская смесь, медный и железный купорос
Снег на деревьях в саду. Фото: Pinterest

Февральские оттепели открывают короткий период, когда сад можно защитить от грибковых и бактериальных болезней еще до начала вегетации. Правильно проведенная обработка помогает сохранить деревья здоровыми и повышает урожайность.

Новини.LIVE рассказывает, какие растворы использовать в феврале и как правильно обработать сад, чтобы не навредить почкам.

Читайте также:

Когда можно проводить февральскую обработку

Февральские оттепели — лучшее время для первой профилактики. Обработку делают, если днем температура +4...+5 °С, а ночью не ниже -4 °С. В этот момент почки еще не тронулись в рост, что позволяет применять более концентрированные препараты.

Бордосская смесь

  • 3% раствор: 300 г медного купороса + 300 г негашеной извести на 10 л воды.
  • Подходит до распускания почек.
  • Если почки набухли — применяют 1%.

Железный купорос

  • 4% раствор: 300-400 г на 10 л теплой воды.
  • Используют на деревьях и кустах с нераспустившимися почками.
  • Эффективен против мхов, лишайников и возбудителей грибковых болезней.

Медный купорос

  • 1% раствор: 100 г на 10 л воды — для деревьев до распускания почек.
  • 3% раствор: 300 г на 10 л — для обеззараживания почвы в теплице и на участке.
  • Важно чередовать с железным купоросом: если осенью был железный — в феврале берут медный.

Важно: если осенью сад обрабатывали железным купоросом, в феврале используют медный, чередуя препараты для лучшего эффекта.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
