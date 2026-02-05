Чем обработать сад в феврале 2026 - бордосская смесь, медный и железный купорос

В феврале сад надо обработать правильно — вот самые лучшие растворы
Февральские оттепели открывают короткий период, когда сад можно защитить от грибковых и бактериальных болезней еще до начала вегетации. Правильно проведенная обработка помогает сохранить деревья здоровыми и повышает урожайность.
Новини.LIVE рассказывает, какие растворы использовать в феврале и как правильно обработать сад, чтобы не навредить почкам.
Когда можно проводить февральскую обработку
Февральские оттепели — лучшее время для первой профилактики. Обработку делают, если днем температура +4...+5 °С, а ночью не ниже -4 °С. В этот момент почки еще не тронулись в рост, что позволяет применять более концентрированные препараты.
Бордосская смесь
- 3% раствор: 300 г медного купороса + 300 г негашеной извести на 10 л воды.
- Подходит до распускания почек.
- Если почки набухли — применяют 1%.
Железный купорос
- 4% раствор: 300-400 г на 10 л теплой воды.
- Используют на деревьях и кустах с нераспустившимися почками.
- Эффективен против мхов, лишайников и возбудителей грибковых болезней.
Медный купорос
- 1% раствор: 100 г на 10 л воды — для деревьев до распускания почек.
- 3% раствор: 300 г на 10 л — для обеззараживания почвы в теплице и на участке.
- Важно чередовать с железным купоросом: если осенью был железный — в феврале берут медный.
Важно: если осенью сад обрабатывали железным купоросом, в феврале используют медный, чередуя препараты для лучшего эффекта.
