Чем обработать сад в феврале 2026 - бордосская смесь, медный и железный купорос

Февральские оттепели открывают короткий период, когда сад можно защитить от грибковых и бактериальных болезней еще до начала вегетации. Правильно проведенная обработка помогает сохранить деревья здоровыми и повышает урожайность.

какие растворы использовать в феврале и как правильно обработать сад, чтобы не навредить почкам.

Когда можно проводить февральскую обработку

Февральские оттепели — лучшее время для первой профилактики. Обработку делают, если днем температура +4...+5 °С, а ночью не ниже -4 °С. В этот момент почки еще не тронулись в рост, что позволяет применять более концентрированные препараты.

Бордосская смесь

3% раствор: 300 г медного купороса + 300 г негашеной извести на 10 л воды.

Подходит до распускания почек.

Если почки набухли — применяют 1%.

Железный купорос

4% раствор: 300-400 г на 10 л теплой воды.

Используют на деревьях и кустах с нераспустившимися почками.

Эффективен против мхов, лишайников и возбудителей грибковых болезней.

Медный купорос

1% раствор: 100 г на 10 л воды — для деревьев до распускания почек.

3% раствор: 300 г на 10 л — для обеззараживания почвы в теплице и на участке.

Важно чередовать с железным купоросом: если осенью был железный — в феврале берут медный.

