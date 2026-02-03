Видео
Главная Дом и огород Лишайники исчезнут после одной обработки — проверенный метод

Лишайники исчезнут после одной обработки — проверенный метод

Ua ru
Дата публикации 3 февраля 2026 14:36
Как очистить сад от лишайников за одно опрыскивание - действенный раствор и правильное время
Лишайники на дереве в саду. Фото: Pixabay

Если деревья покрылись лишайником и мхом, достаточно одного правильного опрыскивания, чтобы без вреда очистить кору. Нужен лишь простой и проверенный садоводами раствор.

Новини.LIVE рассказывает, как за одно опрыскивание избавиться от лишайников в саду без вреда для деревьев.

Читайте также:

Почему лишайники нужно убирать

Лишайники не паразитируют на дереве, но создают влажные зоны и укрытие для вредителей. Если их не убрать, кора начинает портиться, а дерево ослабевает. Дерть металлической щеткой нельзя — это травмирует кору и открывает путь инфекциям.

Действенный раствор для одного опрыскивания

  • Используйте железный купорос — он эффективнее всего уничтожает лишайники.
  • Растворите 300-500 г кристаллов в 10 л воды, тщательно перемешайте.
  • Обрабатывайте штамб, скелетные и мелкие ветви, не оставляя пропусков.
  • Пропущенный участок позволит лишайнику выжить, и проблема вернется.
  • Уже на следующий день наросты темнеют — это признак, что они отмирают.

Когда обрабатывать деревья

Нужно выбрать правильный момент: рано весной, пока почки не тронулись в рост. Температура — не ниже +5°C, иначе раствор подействует слабее. Опаздывать также нельзя, чтобы не обжечь молодые листочки.

Что делать после обработки

Лишайники не отпадают мгновенно — они подсыхают несколько дней. Если хочется сразу чистой коры, их можно снять мягкой щеткой, без металла. Железный купорос действует еще и как антисептик: залечивает микротрещины и сдерживает грибковые споры, помогая деревьям быстрее восстановиться.

Мы уже писали о том, как сделать эффективное удобрение из картофельных очисток и как его использовать без вреда для растений.

Ранее объясняли то, какую клубнику стоит выбрать и как правильно ухаживать за кустами для лучшего результата.

Подробнее рассказывали о том, какие растения быстро выходят из-под контроля и чем их можно заменить без риска для участка.

деревья советы сад эффективные способы лишайник
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
