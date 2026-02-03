Как очистить сад от лишайников за одно опрыскивание - действенный раствор и правильное время

Лишайники на дереве в саду. Фото: Pixabay

Если деревья покрылись лишайником и мхом, достаточно одного правильного опрыскивания, чтобы без вреда очистить кору. Нужен лишь простой и проверенный садоводами раствор.

Почему лишайники нужно убирать

Лишайники не паразитируют на дереве, но создают влажные зоны и укрытие для вредителей. Если их не убрать, кора начинает портиться, а дерево ослабевает. Дерть металлической щеткой нельзя — это травмирует кору и открывает путь инфекциям.

Действенный раствор для одного опрыскивания

Используйте железный купорос — он эффективнее всего уничтожает лишайники.

Растворите 300-500 г кристаллов в 10 л воды, тщательно перемешайте.

Обрабатывайте штамб, скелетные и мелкие ветви, не оставляя пропусков.

Пропущенный участок позволит лишайнику выжить, и проблема вернется.

Уже на следующий день наросты темнеют — это признак, что они отмирают.

Когда обрабатывать деревья

Нужно выбрать правильный момент: рано весной, пока почки не тронулись в рост. Температура — не ниже +5°C, иначе раствор подействует слабее. Опаздывать также нельзя, чтобы не обжечь молодые листочки.

Что делать после обработки

Лишайники не отпадают мгновенно — они подсыхают несколько дней. Если хочется сразу чистой коры, их можно снять мягкой щеткой, без металла. Железный купорос действует еще и как антисептик: залечивает микротрещины и сдерживает грибковые споры, помогая деревьям быстрее восстановиться.

