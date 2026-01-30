Как удобрить почву зимой - пропорции, полив и правила для высокого урожая

Человек ухаживает за огородом. Фото: Pinterest

Зимой почва нуждается в питательных веществах не меньше, чем весной, и обычная зола может существенно повысить урожайность. Достаточно добавить две горсти в воду и правильно полить грядки, чтобы земля "ожила" к сезону.

Новини.LIVE объясняет, как приготовить зимнюю подкормку и почему она работает так эффективно.

Зачем удобрять почву зимой

Зимнее внесение удобрений помогает подготовить грядки к весне и насытить землю минералами без химии. Талая вода быстро растворяет компоненты подкормки, а питательные вещества проникают в глубокие слои почвы. Благодаря этому земля восстанавливается после сезона и становится более структурной. Зимняя подкормка также помогает уменьшить количество вредителей, которые зимуют в почве.

Зола — главная подкормка сезона

Преимущества:

содержит калий, фосфор, магний и кальций в доступной форме;

улучшает структуру почвы;

снижает кислотность;

помогает сдерживать часть зимних вредителей.

Как приготовить раствор:

2 горсти сухой просеянной золы;

10 литров теплой воды;

настоять 24 часа и процедить.

После этого раствор готов к поливу.

Как правильно поливать

Выливайте до 1 литра на каждый квадратный метр.

Перед внесением золы увлажните землю чистой водой.

Повторять не нужно — одной процедуры зимой достаточно.

Органическое удобрение, сделанное собственноручно, поможет весной получить насыщенный, здоровый и обильный урожай без лишних затрат.

