Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Две горсти спасают урожай — зимнее удобрение без химии

Две горсти спасают урожай — зимнее удобрение без химии

Ua ru
Дата публикации 30 января 2026 15:20
Как удобрить почву зимой - пропорции, полив и правила для высокого урожая
Человек ухаживает за огородом. Фото: Pinterest

Зимой почва нуждается в питательных веществах не меньше, чем весной, и обычная зола может существенно повысить урожайность. Достаточно добавить две горсти в воду и правильно полить грядки, чтобы земля "ожила" к сезону.

Новини.LIVE объясняет, как приготовить зимнюю подкормку и почему она работает так эффективно.

Реклама
Читайте также:

Зачем удобрять почву зимой

Зимнее внесение удобрений помогает подготовить грядки к весне и насытить землю минералами без химии. Талая вода быстро растворяет компоненты подкормки, а питательные вещества проникают в глубокие слои почвы. Благодаря этому земля восстанавливается после сезона и становится более структурной. Зимняя подкормка также помогает уменьшить количество вредителей, которые зимуют в почве.

Зола — главная подкормка сезона

Преимущества:

  • содержит калий, фосфор, магний и кальций в доступной форме;
  • улучшает структуру почвы;
  • снижает кислотность;
  • помогает сдерживать часть зимних вредителей.

Как приготовить раствор:

  • 2 горсти сухой просеянной золы;
  • 10 литров теплой воды;
  • настоять 24 часа и процедить.

После этого раствор готов к поливу.

Как правильно поливать

  • Выливайте до 1 литра на каждый квадратный метр.
  • Перед внесением золы увлажните землю чистой водой.
  • Повторять не нужно — одной процедуры зимой достаточно.

Органическое удобрение, сделанное собственноручно, поможет весной получить насыщенный, здоровый и обильный урожай без лишних затрат.

Мы уже писали о том, какой раствор помогает розе держать цветение зимой и быстро восстанавливаться после холода.

Ранее объясняли то, какие однолетние цветы стоит посадить для длительного и непрерывного цветения клумбы.

Подробнее рассказывали о том, какие деревья нельзя сажать рядом и почему такое соседство становится опасным.

земля урожай зима удобрения советы огород эффективные способы
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации