Как удобрить почву зимой - пропорции, полив и правила для высокого урожая

Две горсти спасают урожай — зимнее удобрение без химии
Зимой почва нуждается в питательных веществах не меньше, чем весной, и обычная зола может существенно повысить урожайность. Достаточно добавить две горсти в воду и правильно полить грядки, чтобы земля "ожила" к сезону.
Новини.LIVE объясняет, как приготовить зимнюю подкормку и почему она работает так эффективно.
Зачем удобрять почву зимой
Зимнее внесение удобрений помогает подготовить грядки к весне и насытить землю минералами без химии. Талая вода быстро растворяет компоненты подкормки, а питательные вещества проникают в глубокие слои почвы. Благодаря этому земля восстанавливается после сезона и становится более структурной. Зимняя подкормка также помогает уменьшить количество вредителей, которые зимуют в почве.
Зола — главная подкормка сезона
Преимущества:
- содержит калий, фосфор, магний и кальций в доступной форме;
- улучшает структуру почвы;
- снижает кислотность;
- помогает сдерживать часть зимних вредителей.
Как приготовить раствор:
- 2 горсти сухой просеянной золы;
- 10 литров теплой воды;
- настоять 24 часа и процедить.
После этого раствор готов к поливу.
Как правильно поливать
- Выливайте до 1 литра на каждый квадратный метр.
- Перед внесением золы увлажните землю чистой водой.
- Повторять не нужно — одной процедуры зимой достаточно.
Органическое удобрение, сделанное собственноручно, поможет весной получить насыщенный, здоровый и обильный урожай без лишних затрат.
