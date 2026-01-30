Відео
Головна Дім та город Дві жмені рятують урожай — зимове добриво без хімії

Дві жмені рятують урожай — зимове добриво без хімії

Ua ru
Дата публікації: 30 січня 2026 15:20
Як удобрити ґрунт взимку - пропорції, полив і правила для високого врожаю
Людина доглядає за городом. Фото: Pinterest

Взимку ґрунт потребує поживних речовин не менше, ніж навесні, і звичайна зола може суттєво підвищити врожайність. Достатньо додати дві жмені у воду та правильно полити грядки, щоб земля "ожила" до сезону.

Новини.LIVE пояснює, як приготувати зимове підживлення та чому воно працює так ефективно.

Читайте також:

Навіщо удобрювати ґрунт взимку

Зимове внесення добрив допомагає підготувати грядки до весни й наситити землю мінералами без хімії. Тала вода швидко розчиняє компоненти підживлення, а поживні речовини проникають у глибокі шари ґрунту. Завдяки цьому земля відновлюється після сезону та стає структурнішою. Зимове підживлення також допомагає зменшити кількість шкідників, які зимують у ґрунті.

Зола — головне підживлення сезону

Переваги:

  • містить калій, фосфор, магній і кальцій у доступній формі;
  • покращує структуру ґрунту;
  • знижує кислотність;
  • допомагає стримувати частину зимових шкідників.

Як приготувати розчин:

  • 2 жмені сухої просіяної золи;
  • 10 літрів теплої води;
  • настояти 24 години й процідити.

Після цього розчин готовий до поливу.

Як правильно поливати

  • Виливайте до 1 літра на кожен квадратний метр.
  • Перед внесенням золи зволожте землю чистою водою.
  • Повторювати не потрібно — однієї процедури взимку достатньо.

Органічне удобрення, зроблене власноруч, допоможе навесні отримати насичений, здоровий і рясний урожай без зайвих витрат.

Ми вже писали про те, який розчин допомагає троянді тримати цвітіння взимку та швидко відновлюватися після холоду.

Раніше пояснювали те, які однорічні квіти варто посадити для тривалого й безперервного цвітіння клумби.

Детальніше розповідали про те, які дерева не можна садити поруч і чому таке сусідство стає небезпечним.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
