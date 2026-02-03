Як очистити сад від лишайників за одне обприскування - дієвий розчин і правильний час

Лишайники на дереві в саду. Фото: Pixabay

Якщо дерева вкрилися лишайником і мохом, достатньо одного правильного обприскування, щоб без шкоди очистити кору. Потрібен лише простий та перевірений садівниками розчин.

Новини.LIVE розповідає, як за одне обприскування позбутися лишайників у саду без шкоди для дерев.

Чому лишайники потрібно прибирати

Лишайники не паразитують на дереві, але створюють вологі зони та укриття для шкідників. Якщо їх не прибрати, кора починає псуватися, а дерево слабшає. Дерти металевою щіткою не можна — це травмує кору та відкриває шлях інфекціям.

Дієвий розчин для одного обприскування

Використовуйте залізний купорос — він найефективніше знищує лишайники.

Розчиніть 300-500 г кристалів у 10 л води, ретельно перемішайте.

Обробляйте штамб, скелетні та дрібні гілки, не залишаючи пропусків.

Пропущена ділянка дозволить лишайнику вижити, і проблема повернеться.

Уже наступного дня нарости темнішають — це ознака, що вони відмирають.

Коли обробляти дерева

Потрібно обрати правильний момент: рано навесні, поки бруньки не рушили в ріст. Температура — не нижче +5°C, інакше розчин подіє слабше. Запізнюватися також не можна, щоб не обпалити молоді листочки.

Що робити після обробки

Лишайники не відпадають миттєво — вони підсихають кілька днів. Якщо хочеться одразу чистої кори, їх можна зняти м’якою щіткою, без металу. Залізний купорос діє ще й як антисептик: заліковує мікротріщини та стримує грибкові спори, допомагаючи деревам швидше відновитись.

