Як підготувати сад і город до весни - обрізка дерев, інструменти, посіви розсади

Засніжений сад. Фото: iStockphoto

У лютому багато робіт можна почати ще до тепла, щоб навесні не втрачати час і отримати кращий урожай. Правильна підготовка інструментів, дерев, теплиць і розсади економить сили на весь сезон.

Новини.LIVE розповідає, які роботи в саду та на городі варто виконати вже в лютому.

Реклама

Читайте також:

Підготовка інструментів та матеріалів

На початку лютого варто перевірити інструменти: замінити розхитані ручки, загострити леза та провести дезінфекцію, особливо секаторів. Також підготуйте добрива, інсектициди й фунгіциди, щоб знати, чого бракує перед стартом сезону.

Обрізка дерев у лютому

Якщо температура піднімається вище -8 °C, можна починати обрізку яблунь і груш — видаляти сухі, хворі та ті гілки, що труться між собою. Великі зрізи обробляють садовим варом. Кісточкові культури обрізають лише в теплий, безвітряний день, проводячи мінімальну санітарну роботу.

Підготовка теплиць та компостера

У теплицях варто прибрати рослинні рештки, помити каркас, перевірити ущільнювачі та продезінфікувати поверхні. Можна підготувати місце для теплих грядок та встановити новий компостер, якщо старі вже заповнені.

Перші посіви розсади

На початку лютого висівають культури з довгим періодом розвитку — ті, що підуть у теплицю або потребують 60-80 днів до висаджування. У другій половині місяця сіють пізні сорти томатів, перцю, баклажанів, капусту та окремі квіткові культури, орієнтуючись на рекомендації виробників насіння.

Ми пояснювали те, як доглядати за кімнатними квітами в холоді та яких помилок уникати.

Також розповідали про те, які сорти капусти вважаються найнадійнішими та чому вони не підводять навіть у складний сезон.

Раніше повідомлялося про те, як висадити крокуси для раннього цвітіння.