Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород План подготовки сада и огорода в феврале — что сделать уже сейчас

План подготовки сада и огорода в феврале — что сделать уже сейчас

Ua ru
Дата публикации 5 февраля 2026 12:22
Как подготовить сад и огород к весне - обрезка деревьев, инструменты, посевы рассады
Заснеженный сад. Фото: iStockphoto

В феврале многие работы можно начать еще до тепла, чтобы весной не терять время и получить лучший урожай. Правильная подготовка инструментов, деревьев, теплиц и рассады экономит силы на весь сезон.

Новини.LIVE рассказывает, какие работы в саду и на огороде стоит выполнить уже в феврале.

Реклама
Читайте также:

Подготовка инструментов и материалов

В начале февраля стоит проверить инструменты: заменить расшатанные ручки, заострить лезвия и провести дезинфекцию, особенно секаторов. Также подготовьте удобрения, инсектициды и фунгициды, чтобы знать, чего не хватает перед стартом сезона.

Обрезка деревьев в феврале

Если температура поднимается выше -8 °C, можно начинать обрезку яблонь и груш — удалять сухие, больные и трущиеся между собой ветки. Крупные срезы обрабатывают садовым варом. Косточковые культуры обрезают только в теплый, безветренный день, проводя минимальную санитарную работу.

Подготовка теплиц и компостера

В теплицах стоит убрать растительные остатки, помыть каркас, проверить уплотнители и продезинфицировать поверхности. Можно подготовить место для теплых грядок и установить новый компостер, если старые уже заполнены.

Первые посевы рассады

В начале февраля высевают культуры с длинным периодом развития — те, что пойдут в теплицу или требуют 60-80 дней до высадки. Во второй половине месяца сеют поздние сорта томатов, перца, баклажанов, капусту и отдельные цветочные культуры, ориентируясь на рекомендации производителей семян.

Мы объясняли то, как ухаживать за комнатными цветами в холоде и каких ошибок избегать.

Также рассказывали о том, какие сорта капусты считаются самыми надежными и почему они не подводят даже в сложный сезон.

Ранее сообщалось о том, как высадить крокусы для раннего цветения.

весна советы огород сад посев обрезка инструменты
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации