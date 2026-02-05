Как подготовить сад и огород к весне - обрезка деревьев, инструменты, посевы рассады

Заснеженный сад. Фото: iStockphoto

В феврале многие работы можно начать еще до тепла, чтобы весной не терять время и получить лучший урожай. Правильная подготовка инструментов, деревьев, теплиц и рассады экономит силы на весь сезон.

Новини.LIVE рассказывает, какие работы в саду и на огороде стоит выполнить уже в феврале.

Реклама

Читайте также:

Подготовка инструментов и материалов

В начале февраля стоит проверить инструменты: заменить расшатанные ручки, заострить лезвия и провести дезинфекцию, особенно секаторов. Также подготовьте удобрения, инсектициды и фунгициды, чтобы знать, чего не хватает перед стартом сезона.

Обрезка деревьев в феврале

Если температура поднимается выше -8 °C, можно начинать обрезку яблонь и груш — удалять сухие, больные и трущиеся между собой ветки. Крупные срезы обрабатывают садовым варом. Косточковые культуры обрезают только в теплый, безветренный день, проводя минимальную санитарную работу.

Подготовка теплиц и компостера

В теплицах стоит убрать растительные остатки, помыть каркас, проверить уплотнители и продезинфицировать поверхности. Можно подготовить место для теплых грядок и установить новый компостер, если старые уже заполнены.

Первые посевы рассады

В начале февраля высевают культуры с длинным периодом развития — те, что пойдут в теплицу или требуют 60-80 дней до высадки. Во второй половине месяца сеют поздние сорта томатов, перца, баклажанов, капусту и отдельные цветочные культуры, ориентируясь на рекомендации производителей семян.

Мы объясняли то, как ухаживать за комнатными цветами в холоде и каких ошибок избегать.

Также рассказывали о том, какие сорта капусты считаются самыми надежными и почему они не подводят даже в сложный сезон.

Ранее сообщалось о том, как высадить крокусы для раннего цветения.