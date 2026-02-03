Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Четыре сорта капусты, которые никогда не подводят — проверено годами

Четыре сорта капусты, которые никогда не подводят — проверено годами

Ua ru
Дата публикации 3 февраля 2026 07:00
Самые урожайные сорта белокочанной капусты - четыре проверенных варианта для стабильного сбора
Капуста растет на огороде. Фото: Pinterest

Каждый год огородники возвращаются к одним и тем же сортам капусты, потому что они дают стабильные урожаи без сюрпризов. Узнай, какие 4 проверенных сорта действительно работают на результат.

Новини.LIVE объясняет, какие сорта капусты считаются самыми надежными и почему они не подводят даже в сложный сезон.

Реклама
Читайте также:

Четыре сорта, которые стабильно дают урожай

Среди большого количества семян эти сорта показывают результат не в описаниях, а на грядках. Они отличаются лежкостью, крепкими початками и устойчивостью к погодным изменениям — именно это гарантирует стабильный урожай.

Амагер 611 — классика для зимнего хранения

  • Позднеспелый и очень лежкий.
  • Формирует плотные, тяжелые кочаны.
  • Требует времени, но отблагодарит высокой урожайностью.

Это сорт, который не подводит даже в сложный сезон.

Харьковская зимняя и Слава 1305

  • Харьковская зимняя прекрасно переносит осенние похолодания, дает большие, крепкие плоды и стабильно наращивает массу.
  • Слава 1305 — фаворит среднеспелых сортов: сочная, плотная, идеальная для квашения и свежих салатов.

Мегатон F1 — современный гибрид с высоким потенциалом

Гибрид отличается размером и силой роста. При базовом питании формирует большие, выровненные головки, а без идеальных условий все равно дает достойный результат. Его ценят за стабильность: даже в прохладное лето Мегатон держит темп роста и формирует плотные початки с хорошей лежкостью.

Мы уже писали о том, как быстро прорастить семена свеклы с помощью минерального наполнителя.

Ранее сообщалось о том, зачем обрабатывать смородину кипятком весной и при каких условиях это действительно полезно.

Также мы объясняли то, как правильно обрезать яблоню в феврале по схеме "Чаша" и какие результаты дает такое формирование кроны.

урожай советы капуста огород сад сорт
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации