Самые урожайные сорта белокочанной капусты - четыре проверенных варианта для стабильного сбора

Каждый год огородники возвращаются к одним и тем же сортам капусты, потому что они дают стабильные урожаи без сюрпризов. Узнай, какие 4 проверенных сорта действительно работают на результат.

Новини.LIVE объясняет, какие сорта капусты считаются самыми надежными и почему они не подводят даже в сложный сезон.

Четыре сорта, которые стабильно дают урожай

Среди большого количества семян эти сорта показывают результат не в описаниях, а на грядках. Они отличаются лежкостью, крепкими початками и устойчивостью к погодным изменениям — именно это гарантирует стабильный урожай.

Амагер 611 — классика для зимнего хранения

Позднеспелый и очень лежкий.

Формирует плотные, тяжелые кочаны.

Требует времени, но отблагодарит высокой урожайностью.

Это сорт, который не подводит даже в сложный сезон.

Харьковская зимняя и Слава 1305

Харьковская зимняя прекрасно переносит осенние похолодания, дает большие, крепкие плоды и стабильно наращивает массу.

Слава 1305 — фаворит среднеспелых сортов: сочная, плотная, идеальная для квашения и свежих салатов.

Мегатон F1 — современный гибрид с высоким потенциалом

Гибрид отличается размером и силой роста. При базовом питании формирует большие, выровненные головки, а без идеальных условий все равно дает достойный результат. Его ценят за стабильность: даже в прохладное лето Мегатон держит темп роста и формирует плотные початки с хорошей лежкостью.

