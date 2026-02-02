Как обрезать яблоню в феврале по схеме "Чаша" - поэтапная инструкция и польза

Человек обрезает яблоню. Фото: Pinterest

Садоводы рассказали, что февральская обрезка яблони по схеме "Чаша" помогает сформировать сильную крону, повысить урожайность и уменьшить риск болезней. Именно зимой дерево лучше всего реагирует на формирование и быстро восстанавливается.

Новини.LIVE объясняет, как правильно обрезать яблоню в феврале по схеме "Чаша" и какие результаты дает такое формирование кроны.

Почему февральская обрезка самая эффективная

В феврале дерево находится в состоянии покоя, поэтому срезы быстро заживают, а яблоня не теряет соков. Это снижает риск болезней и помогает правильно сформировать будущую крону. В этот период легче оценить структуру веток и увидеть, что нужно убрать.

В чем суть схемы "Чаша"

Метод предполагает удаление центрального проводника и формирование открытой, раскидистой кроны. Такая конструкция обеспечивает:

максимальное освещение внутренней части дерева;

хорошую циркуляцию воздуха;

равномерное созревание плодов;

снижение риска грибковых болезней.

Правильно сформированная "чаша" значительно повышает урожайность и качество яблок.

Как проводить обрезку пошагово

Сначала удаляют сухие, больные и поврежденные ветки. Затем убирают молодые побеги, растущие внутрь кроны. Далее формируют 3-5 скелетных ветвей и обрезают центральный проводник, придавая дереву чашевидную форму. Важно не загущать крону, чтобы ветви выдержали вес плодов.

Результат, который отмечают садоводы

Яблони, сформированные по схеме "Чаша", летом обильно плодоносят, а ветви буквально изгибаются под урожаем. Плоды получаются крупнее и сочнее, а хорошо освещенная крона реже поражается болезнями. Уход за деревом также упрощается — легче собирать урожай, проводить обработки и подкормки.

