Главная Дом и огород Эти признаки нельзя игнорировать — орхидею надо пересадить

Эти признаки нельзя игнорировать — орхидею надо пересадить

Ua ru
Дата публикации 30 января 2026 19:50
Когда пересаживать орхидею - главные признаки, проблемы с корнями и субстратом
Женщина пересаживает орхидею. Фото: Pinterest

Орхидея может выглядеть здоровой, но внутри уже страдать от переполненного горшка или испорченного субстрата. Есть несколько признаков, что пересадку нужно делать немедленно, даже если растение цветет.

Новини.LIVE объясняет, как понять, что орхидее срочно нужна пересадка и когда делать это правильно.

Основные признаки, что пора пересаживать

Пересадка орхидеи нужна не раз в год, а тогда, когда субстрат или горшок перестают выполнять свою функцию. В этот момент растение уже не может нормально дышать и усваивать влагу, что быстро влияет на его рост и состояние листьев.

Корни выходят наружу

  • Прорастают через край горшка или дренажные отверстия.
  • Плотно переплетаются внутри.
  • Растение "ищет" воздух из-за недостатка пространства.

Это свидетельствует, что корням не хватает кислорода и места.

Субстрат испортился

  • Кора разлагается и уплотняется.
  • Задерживает воду, провоцируя гниль.
  • Листья вялые даже при правильном поливе.

Рост остановился без причины

Когда орхидея перестает выпускать новые листья или цветоносы, причина часто в корнях: им не хватает воздуха, места или питательных веществ. Растение тратит силы на выживание, а не развитие.

Когда пересаживать орхидею

  • Лучший период — после цветения и в начале активного роста;
  • Новый горшок должен быть лишь немного больше;
  • Слишком большой объем задерживает влагу и вредит корням.

Правильная и своевременная пересадка помогает орхидее быстрее восстановиться и обеспечивает стабильное цветение в течение года.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
