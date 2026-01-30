Коли пересаджувати орхідею - головні ознаки, проблеми з корінням і субстратом

Жінка пересаджує орхідею. Фото: Pinterest

Орхідея може виглядати здоровою, але всередині вже страждати від переповненого горщика чи зіпсованого субстрату. Є кілька ознак, що пересадку потрібно робити негайно, навіть якщо рослина цвіте.

Новини.LIVE пояснює, як зрозуміти, що орхідеї терміново потрібна пересадка та коли робити це правильно.

Основні ознаки, що час пересаджувати

Пересадка орхідеї потрібна не раз на рік, а тоді, коли субстрат або горщик перестають виконувати свою функцію. У цей момент рослина вже не може нормально дихати та засвоювати вологу, що швидко впливає на її ріст і стан листя.

Коріння виходить назовні

Проростає через край горщика або дренажні отвори.

Щільно переплітається всередині.

Рослина "шукає" повітря через нестачу простору.

Це свідчить, що кореням бракує кисню та місця.

Субстрат зіпсувався

Кора розкладається й ущільнюється.

Затримує воду, провокуючи гниль.

Листя мляве навіть за правильного поливу.

Ріст зупинився без причини

Коли орхідея перестає випускати нові листки чи квітконоси, причина часто в коренях: їм бракує повітря, місця або поживних речовин. Рослина витрачає сили на виживання, а не розвиток.

Коли пересаджувати орхідею

Найкращий період — після цвітіння та на початку активного росту;

Новий горщик має бути лише трохи більшим;

Надто великий об’єм затримує вологу та шкодить кореням.

Правильна й своєчасна пересадка допомагає орхідеї швидше відновитися та забезпечує стабільне цвітіння протягом року.

