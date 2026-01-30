Відео
Дім та город Ці ознаки не можна ігнорувати — орхідею треба пересадити

Ці ознаки не можна ігнорувати — орхідею треба пересадити

Ua ru
Дата публікації: 30 січня 2026 19:50
Коли пересаджувати орхідею - головні ознаки, проблеми з корінням і субстратом
Жінка пересаджує орхідею. Фото: Pinterest

Орхідея може виглядати здоровою, але всередині вже страждати від переповненого горщика чи зіпсованого субстрату. Є кілька ознак, що пересадку потрібно робити негайно, навіть якщо рослина цвіте.

Новини.LIVE пояснює, як зрозуміти, що орхідеї терміново потрібна пересадка та коли робити це правильно.

Читайте також:

Основні ознаки, що час пересаджувати

Пересадка орхідеї потрібна не раз на рік, а тоді, коли субстрат або горщик перестають виконувати свою функцію. У цей момент рослина вже не може нормально дихати та засвоювати вологу, що швидко впливає на її ріст і стан листя.

Коріння виходить назовні

  • Проростає через край горщика або дренажні отвори.
  • Щільно переплітається всередині.
  • Рослина "шукає" повітря через нестачу простору.

Це свідчить, що кореням бракує кисню та місця.

Субстрат зіпсувався

  • Кора розкладається й ущільнюється.
  • Затримує воду, провокуючи гниль.
  • Листя мляве навіть за правильного поливу.

Ріст зупинився без причини

Коли орхідея перестає випускати нові листки чи квітконоси, причина часто в коренях: їм бракує повітря, місця або поживних речовин. Рослина витрачає сили на виживання, а не розвиток.

Коли пересаджувати орхідею

  • Найкращий період — після цвітіння та на початку активного росту;
  • Новий горщик має бути лише трохи більшим;
  • Надто великий об’єм затримує вологу та шкодить кореням.

Правильна й своєчасна пересадка допомагає орхідеї швидше відновитися та забезпечує стабільне цвітіння протягом року.

Ми вже розповідали про те, як правильно посадити лілії у січні та яке правило гарантує їхнє проростання.

Також раніше пояснювали те, як правильно підживлювати полуницю та що робити з кущами, щоб урожай збільшився вдвічі.

Детальніше ми розповідали про те, які рослини треба обрізати в січні та як це впливає на їхній розвиток.

рослини поради орхідея домашні квіти ефективні способи
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
