Как рассчитать дату посева баклажанов - простая формула из двух действий для рассады

Правильный посев баклажанов — формула, работающая каждый год
Баклажаны требуют точного расчета сроков посева, иначе рассада получается слабой или запаздывает с плодоношением. Есть простая формула из двух действий, которая помогает выбрать правильную дату.
Новини.LIVE объясняет, как рассчитать точную дату посева баклажанов по формуле из двух действий и когда именно высевать семена для крепкой рассады.
Формула для выбора срока посева
Баклажаны не любят холода, поэтому правильная дата посева напрямую влияет на силу рассады и будущий урожай. Чтобы не ошибиться, огородники пользуются универсальной двухэтапной формулой.
Определите дату высадки
Рассаду высаживают, когда:
- среднесуточная температура стабильно выше +15...+18°C;
- миновала угроза ночных заморозков;
- почва достаточно прогрелась.
В центральных регионах Украины это обычно конец апреля — начало мая.
Отсчитайте назад 60-65 дней
Именно столько нужно баклажанам, чтобы сформировать 5-6 листьев и достичь высоты 15-20 см — оптимального состояния для пересадки.
Пример: если высадка запланирована на 1 мая, посев проводят 26-27 февраля — 1 марта.
Почему формула работает в любом регионе
Меняется только ожидаемая дата высадки, а сам расчет остается одинаковым. Это позволяет получить равномерную, крепкую рассаду, которая легко переносит пикировку и быстро приживается в открытом грунте или теплице.
Советы для сильных всходов
- Используйте легкий рыхлый субстрат.
- Обеспечьте 12-14 часов света.
- Поддерживайте температуру +22...+25°C до появления всходов.
- Пикируйте в фазе 1-2 настоящих листьев.
Такой подход гарантирует ранние плоды, устойчивость растений к болезням и стабильный урожай.
