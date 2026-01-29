Видео
Главная Дом и огород Правильный посев баклажанов — формула, работающая каждый год

Правильный посев баклажанов — формула, работающая каждый год

Ua ru
Дата публикации 29 января 2026 17:01
Как рассчитать дату посева баклажанов - простая формула из двух действий для рассады
Баклажаны растут в саду. Фото: Pinterest

Баклажаны требуют точного расчета сроков посева, иначе рассада получается слабой или запаздывает с плодоношением. Есть простая формула из двух действий, которая помогает выбрать правильную дату.

Новини.LIVE объясняет, как рассчитать точную дату посева баклажанов по формуле из двух действий и когда именно высевать семена для крепкой рассады.

Читайте также:

Формула для выбора срока посева

Баклажаны не любят холода, поэтому правильная дата посева напрямую влияет на силу рассады и будущий урожай. Чтобы не ошибиться, огородники пользуются универсальной двухэтапной формулой.

Определите дату высадки

Рассаду высаживают, когда:

  • среднесуточная температура стабильно выше +15...+18°C;
  • миновала угроза ночных заморозков;
  • почва достаточно прогрелась.

В центральных регионах Украины это обычно конец апреля — начало мая.

Отсчитайте назад 60-65 дней

Именно столько нужно баклажанам, чтобы сформировать 5-6 листьев и достичь высоты 15-20 см — оптимального состояния для пересадки.

Пример: если высадка запланирована на 1 мая, посев проводят 26-27 февраля — 1 марта.

Почему формула работает в любом регионе

Меняется только ожидаемая дата высадки, а сам расчет остается одинаковым. Это позволяет получить равномерную, крепкую рассаду, которая легко переносит пикировку и быстро приживается в открытом грунте или теплице.

Советы для сильных всходов

  • Используйте легкий рыхлый субстрат.
  • Обеспечьте 12-14 часов света.
  • Поддерживайте температуру +22...+25°C до появления всходов.
  • Пикируйте в фазе 1-2 настоящих листьев.

Такой подход гарантирует ранние плоды, устойчивость растений к болезням и стабильный урожай.

Мы уже писали о том, какие даты лучше всего подходят для посева перца на рассаду.

Ранее объясняли то, как правильно подкармливать клубнику и что делать с кустами, чтобы урожай увеличился вдвое.

Подробнее рассказывали о том, каких весенних ошибок нужно избегать и как правильно подготовить огород к сезону.

урожай овощи советы огород сад посев баклажан
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
