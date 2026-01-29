Як розрахувати дату посіву баклажанів - проста формула з двох дій для розсади

Правильний посів баклажанів — формула, що працює щороку
Баклажани вимагають точного розрахунку термінів посіву, інакше розсада виходить слабкою або запізнюється з плодоношенням. Є проста формула з двох дій, яка допомагає вибрати правильну дату.
Новини.LIVE пояснює, як розрахувати точну дату посіву баклажанів за формулою з двох дій і коли саме висівати насіння для міцної розсади.
Формула для вибору терміну посіву
Баклажани не люблять холоду, тому правильна дата посіву напряму впливає на силу розсади й майбутній урожай. Щоб не помилитись, городники користуються універсальною двоетапною формулою.
Визначте дату висадки
Розсаду висаджують, коли:
- середньодобова температура стабільно вище +15…+18°C;
- минула загроза нічних заморозків;
- ґрунт достатньо прогрівся.
У центральних регіонах України це зазвичай кінець квітня — початок травня.
Відрахуйте назад 60-65 днів
Саме стільки потрібно баклажанам, щоб сформувати 5-6 листків і досягти висоти 15-20 см — оптимального стану для пересадки.
Приклад: якщо висадка запланована на 1 травня, посів проводять 26-27 лютого — 1 березня.
Чому формула працює у будь-якому регіоні
Змінюється тільки очікувана дата висадки, а сам розрахунок залишається однаковим. Це дозволяє отримати рівномірну, міцну розсаду, яка легко переносить пікіровку і швидко приживається у відкритому ґрунті або теплиці.
Поради для сильних сходів
- Використовуйте легкий пухкий субстрат.
- Забезпечте 12-14 годин світла.
- Підтримуйте температуру +22…+25°C до появи сходів.
- Пікіруйте у фазі 1-2 справжніх листків.
Такий підхід гарантує ранні плоди, стійкість рослин до хвороб і стабільний урожай.
