Як розрахувати дату посіву баклажанів - проста формула з двох дій для розсади

Баклажани вимагають точного розрахунку термінів посіву, інакше розсада виходить слабкою або запізнюється з плодоношенням. Є проста формула з двох дій, яка допомагає вибрати правильну дату.

Новини.LIVE пояснює, як розрахувати точну дату посіву баклажанів за формулою з двох дій і коли саме висівати насіння для міцної розсади.

Формула для вибору терміну посіву

Баклажани не люблять холоду, тому правильна дата посіву напряму впливає на силу розсади й майбутній урожай. Щоб не помилитись, городники користуються універсальною двоетапною формулою.

Визначте дату висадки

Розсаду висаджують, коли:

середньодобова температура стабільно вище +15…+18°C;

минула загроза нічних заморозків;

ґрунт достатньо прогрівся.

У центральних регіонах України це зазвичай кінець квітня — початок травня.

Відрахуйте назад 60-65 днів

Саме стільки потрібно баклажанам, щоб сформувати 5-6 листків і досягти висоти 15-20 см — оптимального стану для пересадки.

Приклад: якщо висадка запланована на 1 травня, посів проводять 26-27 лютого — 1 березня.

Чому формула працює у будь-якому регіоні

Змінюється тільки очікувана дата висадки, а сам розрахунок залишається однаковим. Це дозволяє отримати рівномірну, міцну розсаду, яка легко переносить пікіровку і швидко приживається у відкритому ґрунті або теплиці.

Поради для сильних сходів

Використовуйте легкий пухкий субстрат.

Забезпечте 12-14 годин світла.

Підтримуйте температуру +22…+25°C до появи сходів.

Пікіруйте у фазі 1-2 справжніх листків.

Такий підхід гарантує ранні плоди, стійкість рослин до хвороб і стабільний урожай.

