Головна Дім та город Правильний посів баклажанів — формула, що працює щороку

Правильний посів баклажанів — формула, що працює щороку

Дата публікації: 29 січня 2026 17:01
Як розрахувати дату посіву баклажанів - проста формула з двох дій для розсади
Баклажани ростуть у саду. Фото: Pinterest

Баклажани вимагають точного розрахунку термінів посіву, інакше розсада виходить слабкою або запізнюється з плодоношенням. Є проста формула з двох дій, яка допомагає вибрати правильну дату.

Новини.LIVE пояснює, як розрахувати точну дату посіву баклажанів за формулою з двох дій і коли саме висівати насіння для міцної розсади.

Читайте також:

Формула для вибору терміну посіву

Баклажани не люблять холоду, тому правильна дата посіву напряму впливає на силу розсади й майбутній урожай. Щоб не помилитись, городники користуються універсальною двоетапною формулою.

Визначте дату висадки

Розсаду висаджують, коли:

  • середньодобова температура стабільно вище +15…+18°C;
  • минула загроза нічних заморозків;
  • ґрунт достатньо прогрівся.

У центральних регіонах України це зазвичай кінець квітня — початок травня.

Відрахуйте назад 60-65 днів

Саме стільки потрібно баклажанам, щоб сформувати 5-6 листків і досягти висоти 15-20 см — оптимального стану для пересадки.

Приклад: якщо висадка запланована на 1 травня, посів проводять 26-27 лютого — 1 березня.

Чому формула працює у будь-якому регіоні

Змінюється тільки очікувана дата висадки, а сам розрахунок залишається однаковим. Це дозволяє отримати рівномірну, міцну розсаду, яка легко переносить пікіровку і швидко приживається у відкритому ґрунті або теплиці.

Поради для сильних сходів

  • Використовуйте легкий пухкий субстрат.
  • Забезпечте 12-14 годин світла.
  • Підтримуйте температуру +22…+25°C до появи сходів.
  • Пікіруйте у фазі 1-2 справжніх листків.

Такий підхід гарантує ранні плоди, стійкість рослин до хвороб і стабільний урожай.

Ми вже писали про те, які дати найкраще підходять для посіву перцю на розсаду.

Раніше пояснювали те, як правильно підживлювати полуницю та що робити з кущами, щоб урожай збільшився вдвічі.

Детальніше розповідали про те, яких весняних помилок потрібно уникати та як правильно підготувати город до сезону.

врожай овочі поради город сад посів баклажан
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
