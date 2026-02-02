Як обрізати яблуню в лютому за схемою “Чаша” - поетапна інструкція та користь

Людина обрізає яблуню. Фото: Pinterest

Садівники розповіли, що лютнева обрізка яблуні за схемою "Чаша" допомагає сформувати сильну крону, підвищити врожайність і зменшити ризик хвороб. Саме взимку дерево найкраще реагує на формування та швидко відновлюється.

Новини.LIVE пояснює, як правильно обрізати яблуню в лютому за схемою "Чаша" та які результати дає таке формування крони.

Реклама

Читайте також:

Чому лютнева обрізка найефективніша

У лютому дерево перебуває у стані спокою, тому зрізи швидко загоюються, а яблуня не втрачає соків. Це знижує ризик хвороб і допомагає правильно сформувати майбутню крону. У цей період легше оцінити структуру гілок і побачити, що потрібно прибрати.

У чому суть схеми "Чаша"

Метод передбачає видалення центрального провідника та формування відкритої, розлогий крони. Така конструкція забезпечує:

максимальне освітлення внутрішньої частини дерева;

хорошу циркуляцію повітря;

рівномірне дозрівання плодів;

зниження ризику грибкових хвороб.

Правильно сформована "чаша" значно підвищує врожайність і якість яблук.

Як проводити обрізку покроково

Спочатку видаляють сухі, хворі та пошкоджені гілки. Потім прибирають молоді пагони, що ростуть усередину крони. Далі формують 3-5 скелетних гілок і обрізають центральний провідник, надаючи дереву чашоподібної форми. Важливо не загущувати крону, щоб гілки витримали вагу плодів.

Результат, який відзначають садівники

Яблуні, сформовані за схемою "Чаша", улітку рясно плодоносять, а гілки буквально згинаються під урожаєм. Плоди виходять більшими й соковитішими, а добре освітлена крона рідше уражається хворобами. Догляд за деревом також спрощується — легше збирати урожай, проводити обробки та підживлення.

Ми пояснювали те, як розрахувати точну дату посіву баклажанів за формулою з двох дій і коли саме висівати насіння для міцної розсади.

Також розповідали про те, як зрозуміти, що орхідеї терміново потрібна пересадка та коли робити це правильно.

Раніше повідомлялося про те, які популярні рослини не можна обрізати взимку та чому це критично для їхнього розвитку.