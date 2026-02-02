Відео
Одне обрізання взимку — і яблуні дають більше плодів

Одне обрізання взимку — і яблуні дають більше плодів

Ua ru
Дата публікації: 2 лютого 2026 12:22
Як обрізати яблуню в лютому за схемою “Чаша” - поетапна інструкція та користь
Людина обрізає яблуню. Фото: Pinterest

Садівники розповіли, що лютнева обрізка яблуні за схемою "Чаша" допомагає сформувати сильну крону, підвищити врожайність і зменшити ризик хвороб. Саме взимку дерево найкраще реагує на формування та швидко відновлюється.

Новини.LIVE пояснює, як правильно обрізати яблуню в лютому за схемою "Чаша" та які результати дає таке формування крони.

Чому лютнева обрізка найефективніша

У лютому дерево перебуває у стані спокою, тому зрізи швидко загоюються, а яблуня не втрачає соків. Це знижує ризик хвороб і допомагає правильно сформувати майбутню крону. У цей період легше оцінити структуру гілок і побачити, що потрібно прибрати.

У чому суть схеми "Чаша"

Метод передбачає видалення центрального провідника та формування відкритої, розлогий крони. Така конструкція забезпечує:

  • максимальне освітлення внутрішньої частини дерева;
  • хорошу циркуляцію повітря;
  • рівномірне дозрівання плодів;
  • зниження ризику грибкових хвороб.

Правильно сформована "чаша" значно підвищує врожайність і якість яблук.

Як проводити обрізку покроково

Спочатку видаляють сухі, хворі та пошкоджені гілки. Потім прибирають молоді пагони, що ростуть усередину крони. Далі формують 3-5 скелетних гілок і обрізають центральний провідник, надаючи дереву чашоподібної форми. Важливо не загущувати крону, щоб гілки витримали вагу плодів.

Результат, який відзначають садівники

Яблуні, сформовані за схемою "Чаша", улітку рясно плодоносять, а гілки буквально згинаються під урожаєм. Плоди виходять більшими й соковитішими, а добре освітлена крона рідше уражається хворобами. Догляд за деревом також спрощується — легше збирати урожай, проводити обробки та підживлення.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
