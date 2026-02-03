Відео
Головна Дім та город Чотири сорти капусти, які ніколи не підводять — перевірено роками

Чотири сорти капусти, які ніколи не підводять — перевірено роками

Ua ru
Дата публікації: 3 лютого 2026 07:00
Найурожайніші сорти білокачанної капусти - чотири перевірених варіанти для стабільного збору
Капуста росте на городі. Фото: Pinterest

Щороку городники повертаються до одних і тих самих сортів капусти, бо вони дають стабільні врожаї без сюрпризів. Дізнайся, які 4 перевірені сорти справді працюють на результат.

Новини.LIVE пояснює, які сорти капусти вважаються найнадійнішими та чому вони не підводять навіть у складний сезон.

Читайте також:

Чотири сорти, які стабільно дають врожай

Серед великої кількості насіння ці сорти показують результат не в описах, а на грядках. Вони відзначаються лежкістю, міцними качанами та стійкістю до погодних змін — саме це гарантує стабільний урожай.

Амагер 611 — класика для зимового зберігання

  • Пізньостиглий і дуже лежкий.
  • Формує щільні, важкі качани.
  • Потребує часу, але віддячує високою урожайністю.

Це сорт, який не підводить навіть у складний сезон.

Харківська зимова та Слава 1305

  • Харківська зимова чудово переносить осінні похолодання, дає великі, міцні плоди та стабільно нарощує масу.
  • Слава 1305 — фаворит середньостиглих сортів: соковита, щільна, ідеальна для квашення та свіжих салатів.

Мегатон F1 — сучасний гібрид із високим потенціалом

Гібрид вирізняється розміром і силою росту. При базовому живленні формує великі, вирівняні головки, а без ідеальних умов усе одно дає достойний результат. Його цінують за стабільність: навіть у прохолодне літо Мегатон тримає темп росту та формує щільні качани з хорошою лежкістю.

Ми вже писали про те, як швидко проростити насіння буряка за допомогою мінерального наповнювача.

Раніше повідомлялося про те, навіщо обробляти смородину окропом навесні та за яких умов це справді корисно.

Також ми пояснювали те, як правильно обрізати яблуню в лютому за схемою "Чаша" та які результати дає таке формування крони.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
