Найурожайніші сорти білокачанної капусти - чотири перевірених варіанти для стабільного збору

Щороку городники повертаються до одних і тих самих сортів капусти, бо вони дають стабільні врожаї без сюрпризів. Дізнайся, які 4 перевірені сорти справді працюють на результат.

Новини.LIVE пояснює, які сорти капусти вважаються найнадійнішими та чому вони не підводять навіть у складний сезон.

Чотири сорти, які стабільно дають врожай

Серед великої кількості насіння ці сорти показують результат не в описах, а на грядках. Вони відзначаються лежкістю, міцними качанами та стійкістю до погодних змін — саме це гарантує стабільний урожай.

Амагер 611 — класика для зимового зберігання

Пізньостиглий і дуже лежкий.

Формує щільні, важкі качани.

Потребує часу, але віддячує високою урожайністю.

Це сорт, який не підводить навіть у складний сезон.

Харківська зимова та Слава 1305

Харківська зимова чудово переносить осінні похолодання, дає великі, міцні плоди та стабільно нарощує масу.

Слава 1305 — фаворит середньостиглих сортів: соковита, щільна, ідеальна для квашення та свіжих салатів.

Мегатон F1 — сучасний гібрид із високим потенціалом

Гібрид вирізняється розміром і силою росту. При базовому живленні формує великі, вирівняні головки, а без ідеальних умов усе одно дає достойний результат. Його цінують за стабільність: навіть у прохолодне літо Мегатон тримає темп росту та формує щільні качани з хорошою лежкістю.

