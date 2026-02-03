На какую глубину сажать крокусы - оптимальные нормы посадки для раннего цветения

Посадите крокусы правильно — они зацветут сразу после снега
Чтобы крокусы проснулись одними из первых весной, важно правильно выбрать место и глубину посадки осенью. Узнай, на сколько сантиметров заглублять луковицы, чтобы клумба распустилась максимально рано.
Новини.LIVE рассказывает, как высадить крокусы для раннего цветения.
Какая глубина посадки крокусов
Чтобы крокусы пробились сразу после таяния снега, их высаживают осенью в хорошо освещенном месте. Для легкой почвы достаточно сделать лунки 8-10 см, для тяжелой — заглублять луковицы на 5-6 см.
Когда нужна большая глубина
Ботанические крокусы высаживают глубже — до 15-20 см, а крупноцветковые — мельче. Чрезмерная глубина тормозит развитие, поэтому важно ориентироваться на размер луковицы. Правильно подобранная глубина помогает растению укорениться быстрее и обеспечивает раннее, стабильное цветение весной.
Расстояние между растениями
Чтобы цветение было равномерным, выдерживают дистанцию 5 см между крокусами. Слишком густые посадки приводят к более слабому росту, ведь растениям не хватает света и воздуха. Правильный интервал также уменьшает риск болезней и обеспечивает более быстрое укоренение каждой луковицы.
Полезные советы перед посадкой
- Перекопать участок и добавить компост.
- Внести фосфорно-калийные удобрения.
- Замульчировать листьями.
- Посаженные в сухую почву луковицы полить.
- Пересаживать крокусы раз в 5 лет, чтобы избежать чрезмерного загущения.
Такой подход гарантирует, что весной клумба зацветет одной из первых.
