Україна
Посадите крокусы правильно — они зацветут сразу после снега

Посадите крокусы правильно — они зацветут сразу после снега

Ua ru
Дата публикации 3 февраля 2026 01:12
На какую глубину сажать крокусы - оптимальные нормы посадки для раннего цветения
Крокусы растут в саду. Фото: Pixabay

Чтобы крокусы проснулись одними из первых весной, важно правильно выбрать место и глубину посадки осенью. Узнай, на сколько сантиметров заглублять луковицы, чтобы клумба распустилась максимально рано.

Новини.LIVE рассказывает, как высадить крокусы для раннего цветения.

Читайте также:

Какая глубина посадки крокусов

Чтобы крокусы пробились сразу после таяния снега, их высаживают осенью в хорошо освещенном месте. Для легкой почвы достаточно сделать лунки 8-10 см, для тяжелой — заглублять луковицы на 5-6 см.

Когда нужна большая глубина

Ботанические крокусы высаживают глубже — до 15-20 см, а крупноцветковые — мельче. Чрезмерная глубина тормозит развитие, поэтому важно ориентироваться на размер луковицы. Правильно подобранная глубина помогает растению укорениться быстрее и обеспечивает раннее, стабильное цветение весной.

Расстояние между растениями

Чтобы цветение было равномерным, выдерживают дистанцию 5 см между крокусами. Слишком густые посадки приводят к более слабому росту, ведь растениям не хватает света и воздуха. Правильный интервал также уменьшает риск болезней и обеспечивает более быстрое укоренение каждой луковицы.

Полезные советы перед посадкой

  • Перекопать участок и добавить компост.
  • Внести фосфорно-калийные удобрения.
  • Замульчировать листьями.
  • Посаженные в сухую почву луковицы полить.
  • Пересаживать крокусы раз в 5 лет, чтобы избежать чрезмерного загущения.

Такой подход гарантирует, что весной клумба зацветет одной из первых.

Мы уже писали о том, как правильно посадить лилии в январе и какое правило гарантирует их прорастание.

Ранее объясняли то, как правильно подготовить черенки роз и укоренить их зимой.

Подробнее рассказывали о том, как спасти гортензии после мороза и обеспечить им пышное цветение.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
