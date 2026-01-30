Как восстановить гортензии после мороза - поэтапный уход для обильного цветения

Девушка ухаживает за гортензией. Фото: Pinterest

Мороз может серьезно повредить гортензии, но даже обмороженные кусты можно восстановить и вернуть к обильному весеннему цветению. Важно правильно определить масштаб повреждений и подобрать уход под конкретный тип растения.

Новини.LIVE объясняет, как спасти гортензии после мороза и обеспечить им пышное цветение.

Как понять состояние гортензии

После заморозков важно определить, повреждены ли почки и стебли.

Черные листья и почки — чаще всего мертвые.

Сухие стебли ломаются, живые — гнутся.

Зеленый цвет под корой означает, что древесина живая.

Не спешите обрезать — иногда растение "отходит" после влаги и подкормки.

Обрезка

Удаляйте только сухие и мертвые ветви.

Крупнолистные гортензии не обрезают слишком рано - их цветы формируются на старой древесине.

Гладкие сорта можно легче обрезать для стимуляции нового роста.

Мульчирование и полив

Добавьте компост или мульчу для тепла и питания.

Поддерживайте умеренную влажность почвы в течение сезона.

Защита от будущих морозов

Горшечные гортензии заносите в помещение.

Грунтовые кусты укрывайте агроволокном или джутом.

Добавляйте толстый слой листьев или мульчи вокруг корней.

Ошибки, которых следует избегать

Не срезайте живые почки в спешке.

Заботьтесь о кусте с учетом его типа.

Не паникуйте — большинство гортензий хорошо восстанавливаются.

Даже после сильного мороза гортензии можно успешно оживить. Правильный уход поможет кустам снова образовать здоровые побеги и зацвести пышно и ярко.

