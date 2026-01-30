Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Гортензии после мороза — как быстро восстановить кусты весной

Гортензии после мороза — как быстро восстановить кусты весной

Ua ru
Дата публикации 30 января 2026 10:13
Как восстановить гортензии после мороза - поэтапный уход для обильного цветения
Девушка ухаживает за гортензией. Фото: Pinterest

Мороз может серьезно повредить гортензии, но даже обмороженные кусты можно восстановить и вернуть к обильному весеннему цветению. Важно правильно определить масштаб повреждений и подобрать уход под конкретный тип растения.

Новини.LIVE объясняет, как спасти гортензии после мороза и обеспечить им пышное цветение.

Реклама
Читайте также:

Как понять состояние гортензии

После заморозков важно определить, повреждены ли почки и стебли.

  • Черные листья и почки — чаще всего мертвые.
  • Сухие стебли ломаются, живые — гнутся.
  • Зеленый цвет под корой означает, что древесина живая.

Не спешите обрезать — иногда растение "отходит" после влаги и подкормки.

Обрезка

  • Удаляйте только сухие и мертвые ветви.
  • Крупнолистные гортензии не обрезают слишком рано - их цветы формируются на старой древесине.
  • Гладкие сорта можно легче обрезать для стимуляции нового роста.

Мульчирование и полив

  • Добавьте компост или мульчу для тепла и питания.
  • Поддерживайте умеренную влажность почвы в течение сезона.

Защита от будущих морозов

  • Горшечные гортензии заносите в помещение.
  • Грунтовые кусты укрывайте агроволокном или джутом.
  • Добавляйте толстый слой листьев или мульчи вокруг корней.

Ошибки, которых следует избегать

  • Не срезайте живые почки в спешке.
  • Заботьтесь о кусте с учетом его типа.
  • Не паникуйте — большинство гортензий хорошо восстанавливаются.

Даже после сильного мороза гортензии можно успешно оживить. Правильный уход поможет кустам снова образовать здоровые побеги и зацвести пышно и ярко.

Мы уже писали о том, как правильно использовать цитрусовые кожуры в быту, кулинарии и для ухода за садом.

Ранее объясняли то, как утеплить ботинки зимой без фольги и дорогих стелек и защитить ноги от промерзания.

Подробнее рассказывали о том, как с помощью термопленки быстро утеплить окна зимой и уменьшить потери тепла.

растения цветы морозы советы сад уход гортензия
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации