Как заставить каланхоэ цвести зимой - простой способ стимуляции бутонов в январе

Каланхоэ цветет в доме. Фото: iStockphoto

Многие владельцы каланхоэ сталкиваются с тем, что растение зимой не формирует бутоны, хотя считается неприхотливым. В январе один простой прием запускает активную закладку цветов и обеспечивает пышное цветение.

Новини.LIVE объясняет, что надо сделать с каланхоэ в январе и как световой режим влияет на образование бутонов.

Реклама

Читайте также:

Почему каланхоэ не цветет зимой

Каланхоэ — растение короткого дня, поэтому долгое освещение сдерживает образование бутонов. Зимой естественного света меньше, однако в квартирах его все равно много. Если освещение превышает 10 часов, растение не переходит в фазу цветения и продолжает наращивать только листья.

Что надо сделать в январе

Ограничить доступ света искусственно, чтобы запустить формирование бутонов.

Накрывать горшок плотной непрозрачной тканью каждый вечер.

Переносить растение в темное место до утра, если не накрываешь.

Создать "темный режим", который обеспечивает идеальные условия для закладки цветочных почек.

Сколько длится подготовка к цветению

Процедуру нужно повторять ежедневно около 40 дней. Если режим соблюден, каланхоэ начинает формировать бутоны уже через несколько недель. Первые цветы появляются в декабре-январе и могут радовать владельца до самой весны.

Дополнительные советы для обильного цветения

Поддерживайте умеренную температуру без резких перепадов.

Не переувлажняйте почву, поливайте только после подсушивания верхнего слоя.

Ставьте растение подальше от батарей и нагревателей, чтобы избежать пересушивания.

Соблюдайте стабильный световой режим в январе, потому что именно он запускает закладку бутонов.

Сочетайте световой режим с базовым уходом — это обеспечивает пышное и длительное цветение.

Мы объясняли то, какое простое домашнее удобрение подходит сансевиерии и как его правильно использовать.

Также рассказывали о том, когда сеять бархатцы в 2026 году и как вырастить крепкую рассаду с первого раза.

Ранее сообщалось о том, как правильно подготовить черенки роз и укоренить их зимой.