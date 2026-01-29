Как заставить каланхоэ цвести зимой - простой способ стимуляции бутонов в январе

Секрет зимнего цветения каланхоэ — контроль освещения
Многие владельцы каланхоэ сталкиваются с тем, что растение зимой не формирует бутоны, хотя считается неприхотливым. В январе один простой прием запускает активную закладку цветов и обеспечивает пышное цветение.
Новини.LIVE объясняет, что надо сделать с каланхоэ в январе и как световой режим влияет на образование бутонов.
Почему каланхоэ не цветет зимой
Каланхоэ — растение короткого дня, поэтому долгое освещение сдерживает образование бутонов. Зимой естественного света меньше, однако в квартирах его все равно много. Если освещение превышает 10 часов, растение не переходит в фазу цветения и продолжает наращивать только листья.
Что надо сделать в январе
- Ограничить доступ света искусственно, чтобы запустить формирование бутонов.
- Накрывать горшок плотной непрозрачной тканью каждый вечер.
- Переносить растение в темное место до утра, если не накрываешь.
- Создать "темный режим", который обеспечивает идеальные условия для закладки цветочных почек.
Сколько длится подготовка к цветению
Процедуру нужно повторять ежедневно около 40 дней. Если режим соблюден, каланхоэ начинает формировать бутоны уже через несколько недель. Первые цветы появляются в декабре-январе и могут радовать владельца до самой весны.
Дополнительные советы для обильного цветения
- Поддерживайте умеренную температуру без резких перепадов.
- Не переувлажняйте почву, поливайте только после подсушивания верхнего слоя.
- Ставьте растение подальше от батарей и нагревателей, чтобы избежать пересушивания.
- Соблюдайте стабильный световой режим в январе, потому что именно он запускает закладку бутонов.
- Сочетайте световой режим с базовым уходом — это обеспечивает пышное и длительное цветение.
Мы объясняли то, какое простое домашнее удобрение подходит сансевиерии и как его правильно использовать.
Также рассказывали о том, когда сеять бархатцы в 2026 году и как вырастить крепкую рассаду с первого раза.
Ранее сообщалось о том, как правильно подготовить черенки роз и укоренить их зимой.
Читайте Новини.LIVE!