Як змусити каланхое цвісти взимку - простий спосіб стимуляції бутонів у січні

Багато власників каланхое стикаються з тим, що рослина взимку не формує бутони, хоча вважається невибагливою. У січні один простий прийом запускає активне закладання квітів і забезпечує пишне цвітіння.

Новини.LIVE пояснює, що треба зробити з каланхое у січні та як світловий режим впливає на утворення бутонів.

Чому каланхое не цвіте взимку

Каланхое — рослина короткого дня, тому довге освітлення стримує утворення бутонів. Узимку природного світла менше, однак у квартирах його все одно забагато. Якщо освітлення перевищує 10 годин, рослина не переходить у фазу цвітіння й продовжує нарощувати лише листя.

Що треба зробити у січні

Обмежити доступ світла штучно, щоб запустити формування бутонів.

Накривати горщик щільною непрозорою тканиною щовечора.

Переносити рослину в темне місце до ранку, якщо не накриваєш.

Створити "темний режим", який забезпечує ідеальні умови для закладання квіткових бруньок.

Скільки триває підготовка до цвітіння

Процедуру потрібно повторювати щодня близько 40 днів. Якщо режим дотримано, каланхое починає формувати бутони вже через кілька тижнів. Перші квіти з’являються у грудні-січні та можуть радувати власника до самої весни.

Додаткові поради для рясного цвітіння

Підтримуйте помірну температуру без різких перепадів.

Не перезволожуйте ґрунт, поливайте лише після підсушування верхнього шару.

Ставте рослину подалі від батарей та нагрівачів, щоб уникнути пересушування.

Дотримуйтесь стабільного світлового режиму у січні, бо саме він запускає закладання бутонів.

Поєднуйте світловий режим із базовим доглядом — це забезпечує пишне й тривале цвітіння.

