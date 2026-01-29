Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Секрет зимового цвітіння каланхое — контроль освітлення

Секрет зимового цвітіння каланхое — контроль освітлення

Ua ru
Дата публікації: 29 січня 2026 12:22
Як змусити каланхое цвісти взимку - простий спосіб стимуляції бутонів у січні
Каланхое цвіте у будинку. Фото: iStockphoto

Багато власників каланхое стикаються з тим, що рослина взимку не формує бутони, хоча вважається невибагливою. У січні один простий прийом запускає активне закладання квітів і забезпечує пишне цвітіння.

Новини.LIVE пояснює, що треба зробити з каланхое у січні та як світловий режим впливає на утворення бутонів.

Реклама
Читайте також:

Чому каланхое не цвіте взимку

Каланхое — рослина короткого дня, тому довге освітлення стримує утворення бутонів. Узимку природного світла менше, однак у квартирах його все одно забагато. Якщо освітлення перевищує 10 годин, рослина не переходить у фазу цвітіння й продовжує нарощувати лише листя.

Що треба зробити у січні

  • Обмежити доступ світла штучно, щоб запустити формування бутонів.
  • Накривати горщик щільною непрозорою тканиною щовечора.
  • Переносити рослину в темне місце до ранку, якщо не накриваєш.
  • Створити "темний режим", який забезпечує ідеальні умови для закладання квіткових бруньок.

Скільки триває підготовка до цвітіння

Процедуру потрібно повторювати щодня близько 40 днів. Якщо режим дотримано, каланхое починає формувати бутони вже через кілька тижнів. Перші квіти з’являються у грудні-січні та можуть радувати власника до самої весни.

Додаткові поради для рясного цвітіння

  • Підтримуйте помірну температуру без різких перепадів.
  • Не перезволожуйте ґрунт, поливайте лише після підсушування верхнього шару.
  • Ставте рослину подалі від батарей та нагрівачів, щоб уникнути пересушування.
  • Дотримуйтесь стабільного світлового режиму у січні, бо саме він запускає закладання бутонів.
  • Поєднуйте світловий режим із базовим доглядом — це забезпечує пишне й тривале цвітіння.

Ми пояснювали те, яке просте домашнє добриво підходить сансевієрії та як його правильно використовувати.

Також розповідали про те, коли сіяти чорнобривці у 2026 році та як виростити міцну розсаду з першого разу.

Раніше повідомлялося про те, як правильно підготувати живці троянд та укорінити їх взимку.

рослини зима поради ефективні способи січень каланхое
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації