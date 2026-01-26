Як підживити сансевієрію - просте натуральне добриво для яскравого листя

Сансевієрія на вікні. Фото: Pinterest

Сансевієрія залишається декоративною лише за умов мінімального, але правильного підживлення. Натуральне добриво здатне зробити листя щільним, яскравим і здоровим уже після кількох застосувань.

Новини.LIVE пояснює, яке просте домашнє добриво підходить сансевієрії та як його правильно використовувати.

Чому сансевієрії потрібне підживлення

Попри витривалість, сансевієрія поступово втрачає насичений колір без мікроелементів. Помірне натуральне добриво підтримує щільність листя, стимулює ріст і знижує ризик пошкодження коренів. Особливо важливо не перенасичувати ґрунт, адже рослина чутлива до надлишку поживних речовин.

Бурякове добриво: простий засіб із потужним ефектом

Бурякові очистки містять калій, магній, фосфор і залізо, які зміцнюють кореневу систему та покращують фотосинтез. Така витяжка діє м’яко, не перевантажує рослину і робить листя щільнішим та глибше забарвленим.

Як приготувати добриво

Шкірка 1 буряка

1 л води, варити 30 хв

Остудити, процідити

Розвести 1:3 чистою водою

Отриманий розчин підходить для регулярного використання й не накопичує солей у ґрунті.

Як правильно застосовувати

Підживлення проводять з весни до осені, коли рослина активно росте. Частота — 1 раз на місяць, додаючи розчин під час поливу. Узимку сансевієрія переходить у період спокою, тому добрива слід повністю припинити.

