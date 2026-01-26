Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Сансевієрія оживе миттєво — додайте це під час поливу

Сансевієрія оживе миттєво — додайте це під час поливу

Ua ru
Дата публікації: 26 січня 2026 23:46
Як підживити сансевієрію - просте натуральне добриво для яскравого листя
Сансевієрія на вікні. Фото: Pinterest

Сансевієрія залишається декоративною лише за умов мінімального, але правильного підживлення. Натуральне добриво здатне зробити листя щільним, яскравим і здоровим уже після кількох застосувань.

Новини.LIVE пояснює, яке просте домашнє добриво підходить сансевієрії та як його правильно використовувати.

Реклама
Читайте також:

Чому сансевієрії потрібне підживлення

Попри витривалість, сансевієрія поступово втрачає насичений колір без мікроелементів. Помірне натуральне добриво підтримує щільність листя, стимулює ріст і знижує ризик пошкодження коренів. Особливо важливо не перенасичувати ґрунт, адже рослина чутлива до надлишку поживних речовин.

Бурякове добриво: простий засіб із потужним ефектом

Бурякові очистки містять калій, магній, фосфор і залізо, які зміцнюють кореневу систему та покращують фотосинтез. Така витяжка діє м’яко, не перевантажує рослину і робить листя щільнішим та глибше забарвленим.

Як приготувати добриво

  • Шкірка 1 буряка
  • 1 л води, варити 30 хв
  • Остудити, процідити
  • Розвести 1:3 чистою водою

Отриманий розчин підходить для регулярного використання й не накопичує солей у ґрунті.

Як правильно застосовувати

Підживлення проводять з весни до осені, коли рослина активно росте. Частота — 1 раз на місяць, додаючи розчин під час поливу. Узимку сансевієрія переходить у період спокою, тому добрива слід повністю припинити.

Ми пояснювали те, які рослини не можна садити поруч із картоплею та чому таке сусідство небезпечне.

Також розповідали про те, які дерева варто обрізати першими та за яких умов це робити.

Раніше повідомлялося про те, які дати найкраще підходять для посіву перцю на розсаду.

рослини квіти добрива поради будинок
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації