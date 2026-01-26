Видео
Сансевиерия оживет мгновенно — добавьте это во время полива

Дата публикации 26 января 2026 23:46
Как подкормить сансевиерию - простое натуральное удобрение для ярких листьев
Сансевиерия на окне. Фото: Pinterest

Сансевиерия остается декоративной только при условии минимальной, но правильной подкормки. Натуральное удобрение способно сделать листья плотными, яркими и здоровыми уже после нескольких применений.

Новини.LIVE объясняет, какое простое домашнее удобрение подходит сансевиерии и как его правильно использовать.

Почему сансевиерии нужна подкормка

Несмотря на выносливость, сансевиерия постепенно теряет насыщенный цвет без микроэлементов. Умеренное натуральное удобрение поддерживает плотность листьев, стимулирует рост и снижает риск повреждения корней. Особенно важно не перенасыщать почву, ведь растение чувствительно к избытку питательных веществ.

Свекольное удобрение: простое средство с мощным эффектом

Свекольные очистки содержат калий, магний, фосфор и железо, которые укрепляют корневую систему и улучшают фотосинтез. Такая вытяжка действует мягко, не перегружает растение и делает листья более плотными и глубоко окрашенными.

Как приготовить удобрение

  • Кожура 1 свеклы
  • 1 л воды, варить 30 мин
  • Остудить, процедить
  • Развести 1:3 чистой водой

Полученный раствор подходит для регулярного использования и не накапливает солей в почве.

Как правильно применять

Подкормку проводят с весны до осени, когда растение активно растет. Частота — 1 раз в месяц, добавляя раствор во время полива. Зимой сансевиерия переходит в период покоя, поэтому удобрения следует полностью прекратить.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
