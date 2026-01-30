Як відновити гортензії після морозу - поетапний догляд для рясного цвітіння

Гортензії після морозу — як швидко відновити кущі навесні
Мороз може серйозно пошкодити гортензії, але навіть обморожені кущі можна відновити та повернути до рясного весняного цвітіння. Важливо правильно визначити масштаб ушкоджень і підібрати догляд під конкретний тип рослини.
Новини.LIVE пояснює, як врятувати гортензії після морозу та забезпечити їм пишне цвітіння.
Як зрозуміти стан гортензії
Після заморозків важливо визначити, чи пошкоджені бруньки та стебла.
- Чорні листки й бруньки — найчастіше мертві.
- Сухі стебла ламаються, живі — гнуться.
- Зелений колір під корою означає, що деревина жива.
Не поспішайте обрізати — інколи рослина "відходить" після вологи та підживлення.
Обрізання
- Видаляйте лише сухі та мертві гілки.
- Великолисті гортензії не обрізають надто рано — їхні квіти формуються на старій деревині.
- Гладкі сорти можна легше обрізати для стимуляції нового росту.
Мульчування та полив
- Додайте компост або мульчу для тепла й живлення.
- Підтримуйте помірну вологість ґрунту протягом сезону.
Захист від майбутніх морозів
- Горщикові гортензії заносьте в приміщення.
- Ґрунтові кущі укривайте агроволокном або джутом.
- Додавайте товстий шар листя чи мульчі навколо коріння.
Помилки, яких варто уникати
- Не зрізайте живі бруньки поспіхом.
- Дбайте про кущ з урахуванням його типу.
- Не панікуйте — більшість гортензій добре відновлюються.
Навіть після сильного морозу гортензії можна успішно оживити. Правильний догляд допоможе кущам знову утворити здорові пагони та зацвісти пишно й яскраво.
