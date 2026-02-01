Пересадка комнатных растений в феврале 2026 - благоприятные и неблагоприятные дни по лунному календарю

Когда пересаживать комнатные растения в феврале 2026 — лунный календарь
Февраль подходит для пересадки части комнатных цветов, но выбор дня влияет на укоренение и дальнейший рост. Лунный календарь 2026 года подсказывает, когда делать процедуру без риска для растений.
Новини.LIVE объясняет, в какие дни февраля лучше всего пересаживать комнатные растения и каких дат стоит избегать.
Благоприятные дни для пересадки
В феврале растения постепенно выходят из зимнего замедления, поэтому грамотный выбор даты важен. По лунному календарю 2026 года лучшие дни для пересадки:
- 3-4 февраля;
- 8-10 февраля;
- 15-17 февраля;
- 22-23 февраля.
В эти периоды Луна способствует укоренению, восстановлению корней и быстрому адаптационному периоду.
Когда пересадку делать нельзя
Неблагоприятные дни — это новолуние и полнолуние, а также периоды, когда растения особенно чувствительны к вмешательству. В феврале 2026 года избегайте пересадки:
- 5 февраля;
- 11-12 февраля;
- 24-26 февраля.
В эти дни цветы хуже переносят смену почвы и могут дольше восстанавливаться.
Какие растения пересаживать в феврале
Февраль подходит для полива, обновления почвы и пересадки:
- быстрорастущих растений;
- видов, которые "выпадают" из горшка;
- цветов с сильно истощенным субстратом.
Тропические растения и орхидеи часто нуждаются в более теплых условиях, поэтому их пересаживают только при крайней необходимости.
Как правильно пересадить
Выбирайте на 1-2 см больший горшок, используйте свежий субстрат и аккуратно удаляйте старую почву с корней. После пересадки не заливайте растение — дайте ему 3-5 дней на адаптацию.
