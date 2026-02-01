Видео
Главная Дом и огород Когда пересаживать комнатные растения в феврале 2026 — лунный календарь

Когда пересаживать комнатные растения в феврале 2026 — лунный календарь

Ua ru
Дата публикации 1 февраля 2026 21:48
Пересадка комнатных растений в феврале 2026 - благоприятные и неблагоприятные дни по лунному календарю
Человек пересаживает цветы. Фото: Freepik

Февраль подходит для пересадки части комнатных цветов, но выбор дня влияет на укоренение и дальнейший рост. Лунный календарь 2026 года подсказывает, когда делать процедуру без риска для растений.

Новини.LIVE объясняет, в какие дни февраля лучше всего пересаживать комнатные растения и каких дат стоит избегать.

Благоприятные дни для пересадки

В феврале растения постепенно выходят из зимнего замедления, поэтому грамотный выбор даты важен. По лунному календарю 2026 года лучшие дни для пересадки:

  • 3-4 февраля;
  • 8-10 февраля;
  • 15-17 февраля;
  • 22-23 февраля.

В эти периоды Луна способствует укоренению, восстановлению корней и быстрому адаптационному периоду.

Когда пересадку делать нельзя

Неблагоприятные дни — это новолуние и полнолуние, а также периоды, когда растения особенно чувствительны к вмешательству. В феврале 2026 года избегайте пересадки:

  • 5 февраля;
  • 11-12 февраля;
  • 24-26 февраля.

В эти дни цветы хуже переносят смену почвы и могут дольше восстанавливаться.

Какие растения пересаживать в феврале

Февраль подходит для полива, обновления почвы и пересадки:

  • быстрорастущих растений;
  • видов, которые "выпадают" из горшка;
  • цветов с сильно истощенным субстратом.

Тропические растения и орхидеи часто нуждаются в более теплых условиях, поэтому их пересаживают только при крайней необходимости.

Как правильно пересадить

Выбирайте на 1-2 см больший горшок, используйте свежий субстрат и аккуратно удаляйте старую почву с корней. После пересадки не заливайте растение — дайте ему 3-5 дней на адаптацию.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
