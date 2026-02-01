Відео
Головна Дім та город Коли пересаджувати кімнатні рослини в лютому 2026 — місячний календар

Коли пересаджувати кімнатні рослини в лютому 2026 — місячний календар

Ua ru
Дата публікації: 1 лютого 2026 21:48
Пересадка кімнатних рослин у лютому 2026 - сприятливі та несприятливі дні за місячним календарем
Людина пересаджує квіти. Фото: Freepik

Лютий підходить для пересадки частини кімнатних квітів, але вибір дня впливає на укорінення та подальший ріст. Місячний календар 2026 року підказує, коли робити процедуру без ризику для рослин.

Новини.LIVE пояснює, у які дні лютого найкраще пересаджувати кімнатні рослини та яких дат варто уникати.

Читайте також:

Сприятливі дні для пересадки

У лютому рослини поступово виходять із зимового сповільнення, тому грамотний вибір дати важливий. За місячним календарем 2026 року найкращі дні для пересадки:

  • 3-4 лютого;
  • 8-10 лютого;
  • 15-17 лютого;
  • 22-23 лютого.

У ці періоди Місяць сприяє укоріненню, відновленню коренів та швидкому адаптаційному періоду.

Коли пересадку робити не можна

Несприятливі дні — це молодик і повня, а також періоди, коли рослини особливо чутливі до втручання. У лютому 2026 року уникайте пересадки:

  • 5 лютого;
  • 11-12 лютого;
  • 24-26 лютого.

У ці дні квіти гірше переносять зміну ґрунту та можуть довше відновлюватися.

Які рослини пересаджувати в лютому

Лютий підходить для поливу, оновлення ґрунту та пересадки:

  • швидкорослих рослин;
  • видів, які "випадають" із горщика;
  • квітів із сильно виснаженим субстратом.

Тропічні рослини та орхідеї часто потребують тепліших умов, тому їх пересаджують лише за нагальної потреби.

Як правильно пересадити

Обирайте на 1-2 см більший горщик, використовуйте свіжий субстрат та акуратно видаляйте старий ґрунт із коренів. Після пересадки не заливайте рослину — дайте їй 3-5 днів на адаптацію.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
