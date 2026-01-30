Відео
Україна
Головна Дім та город Місячний календар на лютий 2026 — сприятливі дні для посіву

Місячний календар на лютий 2026 — сприятливі дні для посіву

Ua ru
Дата публікації: 30 січня 2026 17:06
Місячний посівний календар на лютий 2026 - сприятливі дні для посіву розсади
Людина садить розсаду. Фото: Gardener`s Path

У лютому садівники починають активний посів розсади, і місячний календар допомагає обрати найкращі дні для сильного росту. Правильно підібрані дати пришвидшують розвиток культур і підвищують урожайність.

Новини.LIVE розповідає, коли сіяти у лютому 2026 року та які культури висівати в сприятливі дні.

Читайте також:

Фази Місяця у лютому 2026

  • 1 лютого — Місяць росте
  • 2 лютого — повний Місяць
  • 3-16 лютого — спадний
  • 17 лютого — новий Місяць
  • 18-28 лютого — Місяць росте

Сприятливі дні для посіву

Найкращий час для роботи в теплиці й на розсадних столах:
1-5, 8-10, 15-20, 22-25 лютого.

Що сіяти у ці дні

  • Цибуля на зелень, часник: 1-5, 8-10
  • Салат, кріп, шпинат, петрушка: 15-20, 22-25
  • Редис у теплиці: 8-10, 22-25
  • Мікрозелень: 1-5, 15-20
  • Перець, баклажани: 15-20
  • Томати для теплиць: 22-25
  • Селера: 1-5
  • Однорічні квіти: 8-10, 15-20
  • Багаторічні квіти: 1-5, 22-25
  • Кімнатні рослини (пересадка): 8-10, 22-25

Несприятливі дні

Не рекомендується сіяти: 11-13, 26-28 лютого.

У ці дні можна:

  • сортувати насіння;
  • займатися підготовкою ґрунту;
  • доглядати за кімнатними квітами;
  • ремонтувати або оновлювати садовий інструмент.

Правильне планування за місячним календарем допоможе виростити міцну розсаду та отримати щедрий урожай у сезоні.

Ми вже писали про те, які сорти чері обрати та чому вони вважаються найвдалішими.

Раніше пояснювали те, як правильно підготувати живці троянд та укорінити їх взимку.

Детальніше розповідали про те, чому попіл варто розсипати під деревами та як він впливає на врожай саду.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
