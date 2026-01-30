Видео
Главная Дом и огород Лунный календарь на февраль 2026 — благоприятные дни для посева

Лунный календарь на февраль 2026 — благоприятные дни для посева

Дата публикации 30 января 2026 17:06
Лунный посевной календарь на февраль 2026 - благоприятные дни для посева рассады
Человек сажает рассаду. Фото: Gardener`s Path

В феврале садоводы начинают активный посев рассады, и лунный календарь помогает выбрать лучшие дни для сильного роста. Правильно подобранные даты ускоряют развитие культур и повышают урожайность.

Новини.LIVE рассказывает, когда сеять в феврале 2026 года и какие культуры высевать в благоприятные дни.

Читайте также:

Фазы Луны в феврале 2026 года

  • 1 февраля — Луна растет
  • 2 февраля — полная Луна
  • 3-16 февраля — убывающая Луна
  • 17 февраля — новолуние
  • 18-28 февраля — Луна растет

Благоприятные дни для посева

Лучшее время для работы в теплице и на рассадных столах:
1-5, 8-10, 15-20, 22-25 февраля.

Что сеять в эти дни

  • Лук на зелень, чеснок, чеснок: 1-5, 8-10
  • Салат, укроп, шпинат, петрушка: 15-20, 22-25
  • Редис в теплице: 8-10, 22-25
  • Микрозелень: 1-5, 15-20
  • Перец, баклажаны: 15-20
  • Томаты для теплиц: 22-25
  • Сельдерей: 1-5
  • Однолетние цветы: 8-10, 15-20
  • Многолетние цветы: 1-5, 22-25
  • Комнатные растения (пересадка): 8-10, 22-25

Неблагоприятные дни

Не рекомендуется сеять: 11-13, 26-28 февраля.

В эти дни нельзя:

  • сортировать семена;
  • заниматься подготовкой почвы;
  • ухаживать за комнатными цветами;
  • ремонтировать или обновлять садовый инструмент.

Правильное планирование по лунному календарю поможет вырастить крепкую рассаду и получить щедрый урожай в сезоне.

Мы уже писали о том, какие сорта черри выбрать и почему они считаются самыми удачными.

Ранее объясняли то, как правильно подготовить черенки роз и укоренить их зимой.

Подробнее рассказывали о том, почему пепел стоит рассыпать под деревьями и как он влияет на урожай сада.

февраль советы посев рассада эффективные способы лунный календарь
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
