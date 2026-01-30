Лунный посевной календарь на февраль 2026 - благоприятные дни для посева рассады

Лунный календарь на февраль 2026 — благоприятные дни для посева
В феврале садоводы начинают активный посев рассады, и лунный календарь помогает выбрать лучшие дни для сильного роста. Правильно подобранные даты ускоряют развитие культур и повышают урожайность.
Новини.LIVE рассказывает, когда сеять в феврале 2026 года и какие культуры высевать в благоприятные дни.
Фазы Луны в феврале 2026 года
- 1 февраля — Луна растет
- 2 февраля — полная Луна
- 3-16 февраля — убывающая Луна
- 17 февраля — новолуние
- 18-28 февраля — Луна растет
Благоприятные дни для посева
Лучшее время для работы в теплице и на рассадных столах:
1-5, 8-10, 15-20, 22-25 февраля.
Что сеять в эти дни
- Лук на зелень, чеснок, чеснок: 1-5, 8-10
- Салат, укроп, шпинат, петрушка: 15-20, 22-25
- Редис в теплице: 8-10, 22-25
- Микрозелень: 1-5, 15-20
- Перец, баклажаны: 15-20
- Томаты для теплиц: 22-25
- Сельдерей: 1-5
- Однолетние цветы: 8-10, 15-20
- Многолетние цветы: 1-5, 22-25
- Комнатные растения (пересадка): 8-10, 22-25
Неблагоприятные дни
Не рекомендуется сеять: 11-13, 26-28 февраля.
В эти дни нельзя:
- сортировать семена;
- заниматься подготовкой почвы;
- ухаживать за комнатными цветами;
- ремонтировать или обновлять садовый инструмент.
Правильное планирование по лунному календарю поможет вырастить крепкую рассаду и получить щедрый урожай в сезоне.
