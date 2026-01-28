Видео
Главная Дом и огород Что не стоит сажать на огороде — культуры, которые разочаровывают

Что не стоит сажать на огороде — культуры, которые разочаровывают

Дата публикации 28 января 2026 23:45
Какие овощи не стоит сеять на огороде - список культур, которые разочаровывают и занимают место
Человек сеет семена на огороде. Фото: Freepik

Некоторые овощи выглядят полезными и перспективными, но на практике редко используются из-за вкуса, аромата или сложности в уходе. Из-за этого огородники отказываются от их выращивания.

Новини.LIVE объясняет, какие культуры не оправдывают ожиданий и почему их лучше не сеять.

Читайте также:

Фенхель — аромат на любителя

Фенхель часто хвалят за пользу, но его резкий анисовый запах нравится немногим. Даже хороший урожай не гарантирует, что вы найдете ему место на кухне. Поэтому культуру советуют высевать только тем, кто точно любит ее вкус.

Шалфей и слоновый чеснок — красиво, но не всегда вкусно

Шалфей декоративный, однако имеет специфический "аптечный" аромат. Слоновый чеснок выглядит эффектно, но вкус у него слабый — между луком и чесноком, из-за чего его редко используют в блюдах.

Кольраби и топинамбур — сложные в уходе

Кольраби быстро грубеет, если пропустить момент сбора. А топинамбур хоть и вкусный, однако чрезвычайно агрессивно расползается по всему участку, и потом избавиться от него почти нереально.

Редька и другие овощи, которые часто разочаровывают

Черная и белая редька имеют резкий вкус и заметную горечь, поэтому их редко используют в блюдах — особенно когда есть более нежные альтернативы, как редис или дайкон. Пастернак хоть и растет без проблем, но проигрывает моркови по сладости и аромату, поэтому часто остается неиспользованным.

Чечевицу огородники также не советуют высевать: зерна мелкие, очистка трудоемкая, а конечный результат не оправдывает затраченных усилий. Экзотические культуры — физалис, чуфа, пепино, момордика — требуют много тепла, прихотливы в уходе и имеют специфический вкус, который нравится не всем.

Мы объясняли то, какой раствор помогает розе держать цветение зимой и быстро восстанавливаться после холода.

Также рассказывали о том, какие однолетние цветы стоит посадить для длительного и непрерывного цветения клумбы.

Ранее сообщалось о том, какие деревья нельзя сажать рядом и почему такое соседство становится опасным.

овощи растения советы огород сад посев
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
