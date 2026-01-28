Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Що не варто садити на городі — культури, які розчаровують

Що не варто садити на городі — культури, які розчаровують

Ua ru
Дата публікації: 28 січня 2026 23:45
Які овочі не варто сіяти на городі - список культур, що розчаровують та займають місце
Людина сіє насіння на городі. Фото: Freepik

Деякі овочі виглядають корисними та перспективними, але на практиці рідко використовуються через смак, аромат або складність у догляді. Через це городники відмовляються від їхнього вирощування.

Новини.LIVE пояснює, які культури не виправдовують очікувань і чому їх краще не сіяти.

Реклама
Читайте також:

Фенхель — аромат на любителя

Фенхель часто хвалять за користь, але його різкий анісовий запах подобається небагатьом. Навіть хороший урожай не гарантує, що ви знайдете йому місце на кухні. Тому культуру радять висівати лише тим, хто точно любить її смак.

Шавлія та слоновий часник — красиво, але не завжди смачно

Шавлія декоративна, проте має специфічний "аптечний" аромат. Слоновий часник виглядає ефектно, але смак у нього слабкий — між цибулею і часником, через що його рідко використовують у стравах.

Кольрабі та топінамбур — складні у догляді

Кольрабі швидко грубіє, якщо пропустити момент збору. А топінамбур хоч і смачний, проте надзвичайно агресивно розповзається по всій ділянці, і потім позбутися його майже нереально.

Редька та інші овочі, які часто розчаровують

Чорна й біла редька мають різкий смак і помітну гіркоту, тому їх рідко використовують у стравах — особливо коли є більш ніжні альтернативи, як редис чи дайкон. Пастернак хоч і росте без проблем, але програє моркві за солодкістю та ароматом, тож часто залишається невикористаним.

Чечевицю городники також не радять висівати: зерна дрібні, очищення трудомістке, а кінцевий результат не виправдовує витрачених зусиль. Екзотичні культури — фізаліс, чуфа, пепіно, момордика — потребують багато тепла, вибагливі в догляді та мають специфічний смак, який подобається не всім.

Ми пояснювали те, який розчин допомагає троянді тримати цвітіння взимку та швидко відновлюватися після холоду.

Також розповідали про те, які однорічні квіти варто посадити для тривалого й безперервного цвітіння клумби.

Раніше повідомлялося про те, які дерева не можна садити поруч і чому таке сусідство стає небезпечним.

овочі рослини поради город сад посів
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації