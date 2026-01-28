Які овочі не варто сіяти на городі - список культур, що розчаровують та займають місце

Людина сіє насіння на городі. Фото: Freepik

Деякі овочі виглядають корисними та перспективними, але на практиці рідко використовуються через смак, аромат або складність у догляді. Через це городники відмовляються від їхнього вирощування.

Новини.LIVE пояснює, які культури не виправдовують очікувань і чому їх краще не сіяти.

Фенхель — аромат на любителя

Фенхель часто хвалять за користь, але його різкий анісовий запах подобається небагатьом. Навіть хороший урожай не гарантує, що ви знайдете йому місце на кухні. Тому культуру радять висівати лише тим, хто точно любить її смак.

Шавлія та слоновий часник — красиво, але не завжди смачно

Шавлія декоративна, проте має специфічний "аптечний" аромат. Слоновий часник виглядає ефектно, але смак у нього слабкий — між цибулею і часником, через що його рідко використовують у стравах.

Кольрабі та топінамбур — складні у догляді

Кольрабі швидко грубіє, якщо пропустити момент збору. А топінамбур хоч і смачний, проте надзвичайно агресивно розповзається по всій ділянці, і потім позбутися його майже нереально.

Редька та інші овочі, які часто розчаровують

Чорна й біла редька мають різкий смак і помітну гіркоту, тому їх рідко використовують у стравах — особливо коли є більш ніжні альтернативи, як редис чи дайкон. Пастернак хоч і росте без проблем, але програє моркві за солодкістю та ароматом, тож часто залишається невикористаним.

Чечевицю городники також не радять висівати: зерна дрібні, очищення трудомістке, а кінцевий результат не виправдовує витрачених зусиль. Екзотичні культури — фізаліс, чуфа, пепіно, момордика — потребують багато тепла, вибагливі в догляді та мають специфічний смак, який подобається не всім.

