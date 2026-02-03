На яку глибину саджати крокуси - оптимальні норми посадки для раннього цвітіння

Крокуси ростуть у саду. Фото: Pixabay

Щоб крокуси прокинулися одними з перших навесні, важливо правильно вибрати місце та глибину посадки восени. Дізнайся, на скільки сантиметрів заглиблювати цибулини, щоб клумба розпустилася максимально рано.

Новини.LIVE розповідає, як висадити крокуси для раннього цвітіння.

Яка глибина посадки крокусів

Щоб крокуси пробилися одразу після танення снігу, їх висаджують восени у добре освітленому місці. Для легкого ґрунту достатньо зробити лунки 8-10 см, для важкого — заглиблювати цибулини на 5-6 см.

Коли потрібна більша глибина

Ботанічні крокуси висаджують глибше — до 15-20 см, а великоквіткові — мілкіше. Надмірна глибина гальмує розвиток, тому важливо орієнтуватися на розмір цибулини. Правильно підібрана глибина допомагає рослині укорінитися швидше й забезпечує раннє, стабільне цвітіння навесні.

Відстань між рослинами

Щоб цвітіння було рівномірним, витримують дистанцію 5 см між крокусами. Надто густі посадки призводять до слабшого росту, адже рослинам бракує світла та повітря. Правильний інтервал також зменшує ризик хвороб та забезпечує швидше укорінення кожної цибулини.

Корисні поради перед посадкою

Перекопати ділянку й додати компост.

Внести фосфорно-калійні добрива.

Замульчувати листям.

Посаджені в сухий ґрунт цибулини полити.

Пересаджувати крокуси раз на 5 років, щоб уникнути надмірного загущення.

Такий підхід гарантує, що весною клумба зацвіте однією з перших.

