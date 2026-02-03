Відео
Головна Дім та город Посадіть крокуси правильно — вони зацвітуть одразу після снігу

Посадіть крокуси правильно — вони зацвітуть одразу після снігу

Ua ru
Дата публікації: 3 лютого 2026 01:12
На яку глибину саджати крокуси - оптимальні норми посадки для раннього цвітіння
Крокуси ростуть у саду. Фото: Pixabay

Щоб крокуси прокинулися одними з перших навесні, важливо правильно вибрати місце та глибину посадки восени. Дізнайся, на скільки сантиметрів заглиблювати цибулини, щоб клумба розпустилася максимально рано.

Новини.LIVE розповідає, як висадити крокуси для раннього цвітіння.

Читайте також:

Яка глибина посадки крокусів

Щоб крокуси пробилися одразу після танення снігу, їх висаджують восени у добре освітленому місці. Для легкого ґрунту достатньо зробити лунки 8-10 см, для важкого — заглиблювати цибулини на 5-6 см.

Коли потрібна більша глибина

Ботанічні крокуси висаджують глибше — до 15-20 см, а великоквіткові — мілкіше. Надмірна глибина гальмує розвиток, тому важливо орієнтуватися на розмір цибулини. Правильно підібрана глибина допомагає рослині укорінитися швидше й забезпечує раннє, стабільне цвітіння навесні.

Відстань між рослинами

Щоб цвітіння було рівномірним, витримують дистанцію 5 см між крокусами. Надто густі посадки призводять до слабшого росту, адже рослинам бракує світла та повітря. Правильний інтервал також зменшує ризик хвороб та забезпечує швидше укорінення кожної цибулини.

Корисні поради перед посадкою

  • Перекопати ділянку й додати компост.
  • Внести фосфорно-калійні добрива.
  • Замульчувати листям.
  • Посаджені в сухий ґрунт цибулини полити.
  • Пересаджувати крокуси раз на 5 років, щоб уникнути надмірного загущення.

Такий підхід гарантує, що весною клумба зацвіте однією з перших.

Ми вже писали про те, як правильно посадити лілії у січні та яке правило гарантує їхнє проростання.

Раніше пояснювали те, як правильно підготувати живці троянд та укорінити їх взимку.

Детальніше розповідали про те, як врятувати гортензії після морозу та забезпечити їм пишне цвітіння.

рослини квіти поради сад ефективні способи клумба
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
