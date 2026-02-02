Что делать с комнатными цветами без отопления - температура, свет и полив

Девушка ухаживает за домашними цветами. Фото: Freepik

Когда в доме нет отопления, комнатные растения переживают холод особенно тяжело, ведь большинство из них происходят из теплых регионов. Чтобы они не погибли, важно контролировать температуру, свет и полив.

Новини.LIVE рассказывает, как ухаживать за комнатными цветами в холоде и каких ошибок избегать.

Температура: главный фактор выживания

Часть растений переносит 10-16 °C (цикламены, гортензии, пеларгонии), а тропические виды нуждаются в температуре не ниже 17-22 °C. Самые опасные — сквозняки и резкие перепады температуры. Цветы временно убирают с подоконников во время проветривания, утепляют окна и следят, чтобы листья не касались холодного стекла. Горшки рекомендуют ставить в коробки с утеплителем или обматывать тканью.

Свет: как компенсировать недостаток

В холодные периоды и особенно без электричества стоит максимально использовать естественное освещение. Переставляйте растения поближе к свету, очищайте листья от пыли, в сильные морозы прикрывайте окна шторами для изоляции. Цветущие и светолюбивые растения требуют особого внимания.

Полив: минимум влаги

Без отопления растения потребляют меньше воды, поэтому чрезмерный полив быстро приводит к загниванию корней. Ориентируйтесь на подсыхание верхнего слоя почвы. Суккуленты в холодных условиях могут не нуждаться в поливе неделями, тогда как влаголюбивые виды важно поддерживать лишь слегка увлажненными.

Реанимация подмерзших растений

Если листья темнеют, вянут или опадают — растение переохлаждено. Перенесите его в более теплое место, осторожно обработайте теплой водой с антистрессовыми препаратами, удалите поврежденные части. Создайте временный "парник" из пленки или пластиковых бутылок — это помогает восстановить тургор и сохранить влажность. В течение 4-8 недель шанс на восстановление значительно повышается.

