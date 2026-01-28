Какую ягоду нельзя сажать рядом с малиной - опасный вредитель и советы агрономов

Не сажайте эти ягоды рядом с малиной — урожая не увидите
Клубнику и малину часто сажают рядом, но такое соседство может оставить огородников совсем без урожая — вредитель быстро переходит между кустами и уничтожает завязи. Из-за этого ягоды просто не формируются.
Новини.LIVE рассказывает, какую ягоду не стоит сажать возле малины и почему расстояние между грядками спасает урожай.
Почему клубника и малина — плохие соседи
Рядом сажать эти культуры кажется удобно, но на самом деле это создает идеальные условия для распространения малиново-клубничного долгоносика. Он откладывает яйца в бутоны, из-за чего:
- цветы засыхают;
- завязи не формируются;
- урожай полностью исчезает.
Вредитель легко переходит с клубники на малину и наоборот.
Общий враг двух культур
Долгоносик питается на обоих растениях, поэтому компактная посадка для него — "шведский стол". Когда грядки стоят рядом, у вредителя есть:
- постоянный источник питания;
- минимальные расстояния для передвижения;
- комфортные условия для размножения.
Даже небольшое количество вредителей быстро перерастает в проблему на всем участке.
Почему нужно сажать отдельно
Специалисты советуют размещать клубнику и малину в разных частях участка, ведь даже несколько метров становятся естественным барьером для долгоносика, который не преодолевает большие расстояния. Дополнительно можно высаживать ароматные растения — мяту, полынь или базилик — но они действуют только как вспомогательная защита.
Что советуют агрономы
Правильное планирование грядок — ключ к сохранению урожая. Агрономы рекомендуют:
- не сажать клубнику и малину вместе;
- регулярно осматривать кусты во время бутонизации;
- реагировать на первые признаки повреждения;
- делать ставку на профилактику.
Расстояние между культурами часто определяет, соберете ли вы корзину ягод или останетесь с пустыми кустами.
