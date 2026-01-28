Какую ягоду нельзя сажать рядом с малиной - опасный вредитель и советы агрономов

Урожай малины в саду. Фото: Freepik

Клубнику и малину часто сажают рядом, но такое соседство может оставить огородников совсем без урожая — вредитель быстро переходит между кустами и уничтожает завязи. Из-за этого ягоды просто не формируются.

Новини.LIVE рассказывает, какую ягоду не стоит сажать возле малины и почему расстояние между грядками спасает урожай.

Почему клубника и малина — плохие соседи

Рядом сажать эти культуры кажется удобно, но на самом деле это создает идеальные условия для распространения малиново-клубничного долгоносика. Он откладывает яйца в бутоны, из-за чего:

цветы засыхают;

завязи не формируются;

урожай полностью исчезает.

Вредитель легко переходит с клубники на малину и наоборот.

Общий враг двух культур

Долгоносик питается на обоих растениях, поэтому компактная посадка для него — "шведский стол". Когда грядки стоят рядом, у вредителя есть:

постоянный источник питания;

минимальные расстояния для передвижения;

комфортные условия для размножения.

Даже небольшое количество вредителей быстро перерастает в проблему на всем участке.

Почему нужно сажать отдельно

Специалисты советуют размещать клубнику и малину в разных частях участка, ведь даже несколько метров становятся естественным барьером для долгоносика, который не преодолевает большие расстояния. Дополнительно можно высаживать ароматные растения — мяту, полынь или базилик — но они действуют только как вспомогательная защита.

Что советуют агрономы

Правильное планирование грядок — ключ к сохранению урожая. Агрономы рекомендуют:

не сажать клубнику и малину вместе;

регулярно осматривать кусты во время бутонизации;

реагировать на первые признаки повреждения;

делать ставку на профилактику.

Расстояние между культурами часто определяет, соберете ли вы корзину ягод или останетесь с пустыми кустами.

