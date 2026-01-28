Видео
Главная Дом и огород Не сажайте эти ягоды рядом с малиной — урожая не увидите

Не сажайте эти ягоды рядом с малиной — урожая не увидите

Ua ru
Дата публикации 28 января 2026 21:48
Какую ягоду нельзя сажать рядом с малиной - опасный вредитель и советы агрономов
Урожай малины в саду. Фото: Freepik

Клубнику и малину часто сажают рядом, но такое соседство может оставить огородников совсем без урожая — вредитель быстро переходит между кустами и уничтожает завязи. Из-за этого ягоды просто не формируются.

Новини.LIVE рассказывает, какую ягоду не стоит сажать возле малины и почему расстояние между грядками спасает урожай.

Почему клубника и малина — плохие соседи

Рядом сажать эти культуры кажется удобно, но на самом деле это создает идеальные условия для распространения малиново-клубничного долгоносика. Он откладывает яйца в бутоны, из-за чего:

  • цветы засыхают;
  • завязи не формируются;
  • урожай полностью исчезает.

Вредитель легко переходит с клубники на малину и наоборот.

Общий враг двух культур

Долгоносик питается на обоих растениях, поэтому компактная посадка для него — "шведский стол". Когда грядки стоят рядом, у вредителя есть:

  • постоянный источник питания;
  • минимальные расстояния для передвижения;
  • комфортные условия для размножения.

Даже небольшое количество вредителей быстро перерастает в проблему на всем участке.

Почему нужно сажать отдельно

Специалисты советуют размещать клубнику и малину в разных частях участка, ведь даже несколько метров становятся естественным барьером для долгоносика, который не преодолевает большие расстояния. Дополнительно можно высаживать ароматные растения — мяту, полынь или базилик — но они действуют только как вспомогательная защита.

Что советуют агрономы

Правильное планирование грядок — ключ к сохранению урожая. Агрономы рекомендуют:

  • не сажать клубнику и малину вместе;
  • регулярно осматривать кусты во время бутонизации;
  • реагировать на первые признаки повреждения;
  • делать ставку на профилактику.

Расстояние между культурами часто определяет, соберете ли вы корзину ягод или останетесь с пустыми кустами.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
