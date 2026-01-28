Відео
Головна Дім та город Не садіть ці ягоди поруч із малиною — врожаю не побачите

Не садіть ці ягоди поруч із малиною — врожаю не побачите

Ua ru
Дата публікації: 28 січня 2026 21:48
Яку ягоду не можна садити поруч із малиною - небезпечний шкідник і поради агрономів
Врожай малини в саду. Фото: Freepik

Полуницю та малину часто садять поруч, але таке сусідство може залишити городників зовсім без урожаю — шкідник швидко переходить між кущами й знищує зав’язі. Через це ягоди просто не формуються.

Новини.LIVE розповідає, яку ягоду не варто садити біля малини та чому відстань між грядками рятує врожай.

Читайте також:

Чому полуниця й малина — погані сусіди

Поруч садити ці культури здається зручно, але насправді це створює ідеальні умови для поширення малиново-полуничного довгоносика. Він відкладає яйця в бутони, через що:

  • квіти засихають;
  • зав’язі не формуються;
  • урожай повністю зникає.

Шкідник легко переходить із полуниці на малину і навпаки.

Спільний ворог двох культур

Довгоносик живиться на обох рослинах, тому компактна посадка для нього — "шведський стіл". Коли грядки стоять поряд, у шкідника є:

  • постійне джерело живлення;
  • мінімальні відстані для пересування;
  • комфортні умови для розмноження.

Навіть невелика кількість шкідників швидко переростає у проблему на всій ділянці.

Чому потрібно садити окремо

Фахівці радять розміщувати полуницю та малину в різних частинах ділянки, адже навіть кілька метрів стають природним бар’єром для довгоносика, який не долає великі відстані. Додатково можна висаджувати ароматні рослини — м’яту, полин чи базилік — але вони діють лише як допоміжний захист.

Що радять агрономи

Правильне планування грядок — ключ до збереження врожаю. Агрономи рекомендують:

  • не садити полуницю та малину разом;
  • регулярно оглядати кущі під час бутонізації;
  • реагувати на перші ознаки пошкодження;
  • робити ставку на профілактику.

Відстань між культурами часто визначає, чи зберете ви кошик ягід, чи залишитесь із порожніми кущами.

Ми вже писали про те, який розчин допомагає троянді тримати цвітіння взимку та швидко відновлюватися після холоду.

Раніше повідомлялося про те, які однорічні квіти варто посадити для тривалого й безперервного цвітіння клумби.

Також ми пояснювали те, які дерева не можна садити поруч і чому таке сусідство стає небезпечним.

ягоди поради город сад малина ефективні способи шкідники
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
