Яку ягоду не можна садити поруч із малиною - небезпечний шкідник і поради агрономів

Полуницю та малину часто садять поруч, але таке сусідство може залишити городників зовсім без урожаю — шкідник швидко переходить між кущами й знищує зав’язі. Через це ягоди просто не формуються.

Новини.LIVE розповідає, яку ягоду не варто садити біля малини та чому відстань між грядками рятує врожай.

Чому полуниця й малина — погані сусіди

Поруч садити ці культури здається зручно, але насправді це створює ідеальні умови для поширення малиново-полуничного довгоносика. Він відкладає яйця в бутони, через що:

квіти засихають;

зав’язі не формуються;

урожай повністю зникає.

Шкідник легко переходить із полуниці на малину і навпаки.

Спільний ворог двох культур

Довгоносик живиться на обох рослинах, тому компактна посадка для нього — "шведський стіл". Коли грядки стоять поряд, у шкідника є:

постійне джерело живлення;

мінімальні відстані для пересування;

комфортні умови для розмноження.

Навіть невелика кількість шкідників швидко переростає у проблему на всій ділянці.

Чому потрібно садити окремо

Фахівці радять розміщувати полуницю та малину в різних частинах ділянки, адже навіть кілька метрів стають природним бар’єром для довгоносика, який не долає великі відстані. Додатково можна висаджувати ароматні рослини — м’яту, полин чи базилік — але вони діють лише як допоміжний захист.

Що радять агрономи

Правильне планування грядок — ключ до збереження врожаю. Агрономи рекомендують:

не садити полуницю та малину разом;

регулярно оглядати кущі під час бутонізації;

реагувати на перші ознаки пошкодження;

робити ставку на профілактику.

Відстань між культурами часто визначає, чи зберете ви кошик ягід, чи залишитесь із порожніми кущами.

