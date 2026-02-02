Що робити з кімнатними квітами без опалення - температура, світло і полив

Дівчина доглядає домашні квіти. Фото: Freepik

Коли в оселі немає опалення, кімнатні рослини переживають холод особливо важко, адже більшість із них походять із теплих регіонів. Щоб вони не загинули, важливо контролювати температуру, світло та полив.

Новини.LIVE розповідає, як доглядати за кімнатними квітами в холоді та яких помилок уникати.

Температура: головний фактор виживання

Частина рослин переносить 10-16 °C (цикламени, гортензії, пеларгонії), а тропічні види потребують не нижче 17-22 °C. Найнебезпечніші — протяги та різкі перепади температури. Квіти тимчасово прибирають з підвіконь під час провітрювання, утеплюють вікна та стежать, щоб листя не торкалося холодного скла. Горщики рекомендують ставити в коробки з утеплювачем або обмотувати тканиною.

Світло: як компенсувати нестачу

У холодні періоди й особливо без електрики варто максимально використовувати природне освітлення. Переставляйте рослини ближче до світла, очищайте листя від пилу, у сильні морози прикривайте вікна шторами для ізоляції. Квітучі та світлолюбні рослини вимагають особливої уваги.

Полив: мінімум вологи

Без опалення рослини споживають менше води, тому надмірний полив швидко призводить до загнивання коріння. Орієнтуйтесь на підсихання верхнього шару ґрунту. Сукуленти у холодних умовах можуть не потребувати поливу тижнями, тоді як вологолюбні види важливо підтримувати лише злегка зволоженими.

Реанімація підмерзлих рослин

Якщо листя темніє, в’яне або опадає — рослина переохолоджена. Перенесіть її в тепліше місце, обережно обробіть теплою водою з антистресовими препаратами, видаліть пошкоджені частини. Створіть тимчасовий "парник" із плівки чи пластикових пляшок — це допомагає відновити тургор і зберегти вологість. Протягом 4-8 тижнів шанс на відновлення значно підвищується.

