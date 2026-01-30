Відео
Сидерати, які шкодять врожаю — помилки, що зіпсують город

Сидерати, які шкодять врожаю — помилки, що зіпсують город

Ua ru
Дата публікації: 30 січня 2026 01:12
Які сидерати не можна сіяти на городі - культури, що шкодять ґрунту та врожаю
Людина сіє сидерати. Фото: Pevex

Популярні сидерати можуть не тільки не покращити землю, а й спричинити хвороби, появу шкідників і зниження врожайності. Фахівці пояснили, які культури несуть ризики та в яких умовах вони шкодять найбільше.

Новини.LIVE пояснює, які сидерати краще не висівати та як правильно обрати зелене добриво для свого городу.

Читайте також:

Сидерати, що можуть зашкодити

Не всі зелені добрива працюють однаково. Деякі культури провокують хвороби, виснажують землю або заважають росту овочів. Деякі з них поводяться надто агресивно та починають конкурувати з городніми культурами. Через помилковий вибір можна отримати не покращення ґрунту, а проблеми з майбутнім урожаєм.

Гірчиця

  • Швидко виснажує ґрунт.
  • Після неї погано ростуть томати, перець і баклажани.

Жито

  • Утворює надто щільні корені.
  • Пригнічує сусідні рослини та забирає поживні речовини.

Фацелія

  • Може сприяти грибковим хворобам.
  • Небажана на ділянках із фітофторою та гниллю.

Овес

  • Пересушує ґрунт.
  • Приваблює шкідників, які переходять на овочі.

Ріпак

  • Виділяє речовини, що гальмують ріст культур.
  • Швидко перетворюється на агресивний бур’ян.

Що врахувати перед посівом

  • Тип ґрунту.
  • Попередні хвороби.
  • Культури, які плануєте вирощувати наступного сезону.

Правильний вибір сидератів допоможе отримати здоровий і стабільний урожай без зайвих проблем.

врожай поради город сад шкода посів сидерат
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
