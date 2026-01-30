Які сидерати не можна сіяти на городі - культури, що шкодять ґрунту та врожаю

Людина сіє сидерати. Фото: Pevex

Популярні сидерати можуть не тільки не покращити землю, а й спричинити хвороби, появу шкідників і зниження врожайності. Фахівці пояснили, які культури несуть ризики та в яких умовах вони шкодять найбільше.

Новини.LIVE пояснює, які сидерати краще не висівати та як правильно обрати зелене добриво для свого городу.

Сидерати, що можуть зашкодити

Не всі зелені добрива працюють однаково. Деякі культури провокують хвороби, виснажують землю або заважають росту овочів. Деякі з них поводяться надто агресивно та починають конкурувати з городніми культурами. Через помилковий вибір можна отримати не покращення ґрунту, а проблеми з майбутнім урожаєм.

Гірчиця

Швидко виснажує ґрунт.

Після неї погано ростуть томати, перець і баклажани.

Жито

Утворює надто щільні корені.

Пригнічує сусідні рослини та забирає поживні речовини.

Фацелія

Може сприяти грибковим хворобам.

Небажана на ділянках із фітофторою та гниллю.

Овес

Пересушує ґрунт.

Приваблює шкідників, які переходять на овочі.

Ріпак

Виділяє речовини, що гальмують ріст культур.

Швидко перетворюється на агресивний бур’ян.

Що врахувати перед посівом

Тип ґрунту.

Попередні хвороби.

Культури, які плануєте вирощувати наступного сезону.

Правильний вибір сидератів допоможе отримати здоровий і стабільний урожай без зайвих проблем.

