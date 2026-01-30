Какие сидераты нельзя сеять на огороде - культуры, которые вредят почве и урожаю

Сидераты, которые вредят урожаю — ошибки, которые испортят огород
Популярные сидераты могут не только не улучшить землю, но и вызвать болезни, появление вредителей и снижение урожайности. Специалисты объяснили, какие культуры несут риски и в каких условиях они вредят больше всего.
Новини.LIVE объясняет, какие сидераты лучше не высевать и как правильно выбрать зеленое удобрение для своего огорода.
Сидераты, которые могут навредить
Не все зеленые удобрения работают одинаково. Некоторые культуры провоцируют болезни, истощают землю или мешают росту овощей. Некоторые из них ведут себя слишком агрессивно и начинают конкурировать с огородными культурами. Из-за ошибочного выбора можно получить не улучшение почвы, а проблемы с будущим урожаем.
Горчица
- Быстро истощает почву.
- После нее плохо растут томаты, перец и баклажаны.
Рожь
- Образует слишком плотные корни.
- Угнетает соседние растения и забирает питательные вещества.
Фацелия
- Может способствовать грибковым болезням.
- Нежелательна на участках с фитофторой и гнилью.
Овес
- Пересушивает почву.
- Привлекает вредителей, которые переходят на овощи.
Рапс
- Выделяет вещества, тормозящие рост культур.
- Быстро превращается в агрессивный сорняк.
Что учесть перед посевом
- Тип почвы.
- Предыдущие болезни.
- Культуры, которые планируете выращивать в следующем сезоне.
Правильный выбор сидератов поможет получить здоровый и стабильный урожай без лишних проблем.
