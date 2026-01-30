Какие сидераты нельзя сеять на огороде - культуры, которые вредят почве и урожаю

Человек сеет сидераты. Фото: Pevex

Популярные сидераты могут не только не улучшить землю, но и вызвать болезни, появление вредителей и снижение урожайности. Специалисты объяснили, какие культуры несут риски и в каких условиях они вредят больше всего.

Новини.LIVE объясняет, какие сидераты лучше не высевать и как правильно выбрать зеленое удобрение для своего огорода.

Реклама

Читайте также:

Сидераты, которые могут навредить

Не все зеленые удобрения работают одинаково. Некоторые культуры провоцируют болезни, истощают землю или мешают росту овощей. Некоторые из них ведут себя слишком агрессивно и начинают конкурировать с огородными культурами. Из-за ошибочного выбора можно получить не улучшение почвы, а проблемы с будущим урожаем.

Горчица

Быстро истощает почву.

После нее плохо растут томаты, перец и баклажаны.

Рожь

Образует слишком плотные корни.

Угнетает соседние растения и забирает питательные вещества.

Фацелия

Может способствовать грибковым болезням.

Нежелательна на участках с фитофторой и гнилью.

Овес

Пересушивает почву.

Привлекает вредителей, которые переходят на овощи.

Рапс

Выделяет вещества, тормозящие рост культур.

Быстро превращается в агрессивный сорняк.

Что учесть перед посевом

Тип почвы.

Предыдущие болезни.

Культуры, которые планируете выращивать в следующем сезоне.

Правильный выбор сидератов поможет получить здоровый и стабильный урожай без лишних проблем.

Мы уже писали о том, как правильно высевать укроп и петрушку, чтобы получить сильные и равномерные всходы.

Ранее объясняли то, какие культуры нельзя сажать рядом с голубикой и почему они вредят ее развитию.

Подробнее рассказывали о том, когда сеять баклажаны в 2026 году и какие условия помогут вырастить мощную рассаду.