Які сорти картоплі не варто садити в Україні - перелік слабких та невдалих варіантів

Картопля в землі. Фото: Potatoes

Старі сорти картоплі більше не витримують український клімат — вони хворіють, дають дрібні бульби й мізерний урожай. Агрономи пояснили, які назви краще виключити з посадки та чому це важливо для результату.

Новини.LIVE розповідає, які сорти картоплі не варто садити й як обрати надійний посадковий матеріал.

Сорти, які краще не садити

Через зміну клімату та нові штами хвороб багато старих сортів втратили врожайність і смак. Вони частіше уражаються грибковими інфекціями, гірше переносять спеку та перестають формувати повноцінні бульби. Такі культури вже не відповідають умовам українських регіонів, тому їх вирощування стає малоефективним.

Невська

Водяниста м’якоть, мало крохмалю.

Сильна вразливість до фітофтори та вірусів.

Нестабільний урожай у посуху.

Загадка

Формує дрібні нетоварні бульби.

Нерівна форма та глибокі вічка.

Слабкий імунітет до парші та раку картоплі.

Слов’янка

Надмірно вибаглива до ґрунту та підживлень.

Без інтенсивної агротехніки різко падає врожайність.

Луговська

Погано зберігається, швидко в’яне чи проростає.

Часто уражається грибковими хворобами.

Що садити замість

Для клімату України агрономи радять сорти: Беллароза, Рів’єра, Гранада, Ред Скарлет, Тирас. Вони стійкіші до посухи, хвороб і дають стабільний урожай. Ці сорти швидше адаптуються до перепадів температур і не вимагають складного догляду. Завдяки підвищеній стійкості вони допомагають отримати гарантований результат навіть у складних умовах сезону.

