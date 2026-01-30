Видео
Україна
Главная Дом и огород Худший урожай гарантирован — картофель, который нельзя сажать

Худший урожай гарантирован — картофель, который нельзя сажать

Ua ru
Дата публикации 30 января 2026 07:07
Какие сорта картофеля не стоит сажать в Украине - перечень слабых и неудачных вариантов
Картофель в земле. Фото: Potatoes

Старые сорта картофеля больше не выдерживают украинский климат — они болеют, дают мелкие клубни и мизерный урожай. Агрономы объяснили, какие названия лучше исключить из посадки и почему это важно для результата.

Новини.LIVE рассказывает, какие сорта картофеля не стоит сажать и как выбрать надежный посадочный материал.

Читайте также:

Сорта, которые лучше не сажать

Из-за изменения климата и новых штаммов болезней многие старые сорта потеряли урожайность и вкус. Они чаще поражаются грибковыми инфекциями, хуже переносят жару и перестают формировать полноценные клубни. Такие культуры уже не соответствуют условиям украинских регионов, поэтому их выращивание становится малоэффективным.

Невская

  • Водянистая мякоть, мало крахмала.
  • Сильная уязвимость к фитофторе и вирусам.
  • Нестабильный урожай в засуху.

Загадка

  • Формирует мелкие нетоварные клубни.
  • Неровная форма и глубокие глазки.
  • Слабый иммунитет к парше и раку картофеля.

Славянка

  • Чрезмерно требовательна к почве и подкормкам.
  • Без интенсивной агротехники резко падает урожайность.

Луговская

  • Плохо хранится, быстро вянет или прорастает.
  • Часто поражается грибковыми болезнями.

Что сажать вместо

Для климата Украины агрономы советуют сорта: Беллароза, Ривьера, Гранада, Ред Скарлет, Тирас. Они более устойчивы к засухе, болезням и дают стабильный урожай. Эти сорта быстрее адаптируются к перепадам температур и не требуют сложного ухода. Благодаря повышенной устойчивости они помогают получить гарантированный результат даже в сложных условиях сезона.

Мы уже писали о том, какие растения нельзя сажать рядом с картофелем и почему такое соседство опасно.

Ранее сообщалось о том, какие деревья стоит обрезать первыми и при каких условиях это делать.

Также мы объясняли то, какие даты лучше всего подходят для посева перца на рассаду.

урожай советы огород картошка сад сорт
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
