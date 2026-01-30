Какие сорта картофеля не стоит сажать в Украине - перечень слабых и неудачных вариантов

Худший урожай гарантирован — картофель, который нельзя сажать
Старые сорта картофеля больше не выдерживают украинский климат — они болеют, дают мелкие клубни и мизерный урожай. Агрономы объяснили, какие названия лучше исключить из посадки и почему это важно для результата.
Новини.LIVE рассказывает, какие сорта картофеля не стоит сажать и как выбрать надежный посадочный материал.
Сорта, которые лучше не сажать
Из-за изменения климата и новых штаммов болезней многие старые сорта потеряли урожайность и вкус. Они чаще поражаются грибковыми инфекциями, хуже переносят жару и перестают формировать полноценные клубни. Такие культуры уже не соответствуют условиям украинских регионов, поэтому их выращивание становится малоэффективным.
Невская
- Водянистая мякоть, мало крахмала.
- Сильная уязвимость к фитофторе и вирусам.
- Нестабильный урожай в засуху.
Загадка
- Формирует мелкие нетоварные клубни.
- Неровная форма и глубокие глазки.
- Слабый иммунитет к парше и раку картофеля.
Славянка
- Чрезмерно требовательна к почве и подкормкам.
- Без интенсивной агротехники резко падает урожайность.
Луговская
- Плохо хранится, быстро вянет или прорастает.
- Часто поражается грибковыми болезнями.
Что сажать вместо
Для климата Украины агрономы советуют сорта: Беллароза, Ривьера, Гранада, Ред Скарлет, Тирас. Они более устойчивы к засухе, болезням и дают стабильный урожай. Эти сорта быстрее адаптируются к перепадам температур и не требуют сложного ухода. Благодаря повышенной устойчивости они помогают получить гарантированный результат даже в сложных условиях сезона.
