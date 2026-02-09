Как защитить чеснок и лук от луковой мухи - простой способ перед посадкой

Луковая муха крупным планом. Фото: Decorexpro

Луковая муха вредит еще до того, как огородник заметит проблему, и может уничтожить половину урожая за считанные дни. Но один простой шаг перед посадкой способен полностью заблокировать ей доступ к грядке.

Новини.LIVE объясняет, как правильно подготовить землю для лука и чеснока, чтобы луковая муха не смогла отложить яйца и не испортила урожай.

Почему луковая муха так опасна

Вредитель откладывает яйца возле растений, а личинки проникают в головки и выедают сочную мякоть. Это останавливает рост, вызывает пожелтение листьев и делает урожай непригодным для хранения. Бороться нужно еще до посадки.

Простой шаг, который останавливает вредителя

Самое эффективное решение — накрыть грядку пленкой с отверстиями.

Не дает мухам добраться до почвы.

Удерживает влагу.

Уменьшает рост сорняков.

Стабилизирует температуру почвы.

Это создает среду, которой вредитель избегает.

Дополнительные меры для усиления защиты

Рыхление открытых участков почвы.

Присыпка золой или табачной пылью.

Высаживание рядом моркови — ее аромат отпугивает вредителя.

Результат

Комплекс этих действий делает грядку "неудобной" для мухи, а лук и чеснок растут ровными и крепкими. Правильная подготовка перед посадкой гарантирует чистый урожай без поврежденных головок. К тому же такая защита работает весь сезон, поэтому повторной обработки обычно не требуется.

