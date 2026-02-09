Видео
Україна
Луковая муха больше не вредит — грядка защищена с первого дня

Луковая муха больше не вредит — грядка защищена с первого дня

Дата публикации 9 февраля 2026 23:49
Как защитить чеснок и лук от луковой мухи - простой способ перед посадкой
Луковая муха крупным планом. Фото: Decorexpro

Луковая муха вредит еще до того, как огородник заметит проблему, и может уничтожить половину урожая за считанные дни. Но один простой шаг перед посадкой способен полностью заблокировать ей доступ к грядке.

Новини.LIVE объясняет, как правильно подготовить землю для лука и чеснока, чтобы луковая муха не смогла отложить яйца и не испортила урожай.

Почему луковая муха так опасна

Вредитель откладывает яйца возле растений, а личинки проникают в головки и выедают сочную мякоть. Это останавливает рост, вызывает пожелтение листьев и делает урожай непригодным для хранения. Бороться нужно еще до посадки.

Простой шаг, который останавливает вредителя

Самое эффективное решение — накрыть грядку пленкой с отверстиями.

  • Не дает мухам добраться до почвы.
  • Удерживает влагу.
  • Уменьшает рост сорняков.
  • Стабилизирует температуру почвы.

Это создает среду, которой вредитель избегает.

Дополнительные меры для усиления защиты

  • Рыхление открытых участков почвы.
  • Присыпка золой или табачной пылью.
  • Высаживание рядом моркови — ее аромат отпугивает вредителя.

Результат

Комплекс этих действий делает грядку "неудобной" для мухи, а лук и чеснок растут ровными и крепкими. Правильная подготовка перед посадкой гарантирует чистый урожай без поврежденных головок. К тому же такая защита работает весь сезон, поэтому повторной обработки обычно не требуется.

Мы объясняли то, какие работы в саду и на огороде стоит выполнить уже в феврале.

Также рассказывали о том, как обустроить вертикальные грядки и какие растения выбрать.

Ранее сообщалось о том, какие растворы использовать в феврале и как правильно обработать сад.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
