Головна Дім та город Найкращий сорт цибулі 2026 — перевірена врожайність і стійкість

Найкращий сорт цибулі 2026 — перевірена врожайність і стійкість

Ua ru
Дата публікації: 5 лютого 2026 07:05
Найкращий сорт цибулі-сіянки 2026 - великі ріпки, відсутність стрілкування, висока врожайність
Урожай цибулі у відрі. Фото: Decorexpro

Найкращий сорт цибулі-сіянки на 2026 рік має давати стабільний високий урожай, швидко адаптуватися до умов та не утворювати стрілку. Саме такі характеристики виділяють культури, що приносять найбільшу віддачу городникам.

Новини.LIVE пояснює, який сорт цибулі-сіянки обрати у 2026 році, щоб отримати сильні цибулини та надійне зберігання.

Читайте також:

Чому "Штутгартер Різен" — топ-вибір 2026 року

Сорт цибулі-сіянки "Штутгартер Різен" поєднує головні критерії для вдалого вирощування: не схильний до стрілкування та формує велику щільну ріпку. Він належить до ранньостиглих, дозріває за 66-73 дні та дає стабільний урожай навіть на непростих ґрунтах.

Основні переваги сорту

  • Врожайність 1-3,5 кг/м².
  • Однозачаткова структура — формує рівну ріпку.
  • Маса цибулин 50-94 г.
  • Щільна м’якоть, світло-жовта лушпайка.
  • Гострий смак і універсальне використання.

Сорт ідеально підходить для свіжих страв, консервації та довготривалого зберігання.

Вирощування та догляд

"Штутгартер Різен" не потребує складного догляду та добре переносить різні умови. Важливо провести три підживлення: після сходів, у фазі 3-4 листків і під час формування ріпки. Сіянка не любить надмірної вологи, тому поливи зменшують, а за місяць до збирання — повністю припиняють, щоб уникнути гниття.

Стійкість до хвороб і корисні поради

Сорт захищений від більшості цибулевих інфекцій, окрім борошнистої роси та шийкової гнилі — у цих випадках потрібні фунгіциди. Дотримання режиму поливу, підживлення та вчасне припинення зволоження допоможуть отримати великі, щільні ріпки з чудовою лежкістю.

врожай поради город сад цибуля сорт
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
