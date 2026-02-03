У які дні не можна сіяти томати - два найнебезпечніші дні для посіву і причини

Людина тримає розсаду помідорів. Фото: Pinterest

У лютому та березні розпочинається активний посів томатів, але не всі дні підходять для висівання. Є дві дати, коли розсаду чіпати категорично не можна, інакше врожай буде слабким і кислим.

Новини.LIVE пояснює, у які дні не можна сіяти розсаду томатів та чому це важливо враховувати.

Які дні не підходять для посіву томатів

Попри те що сезон розсади стартує в середині лютого, досвідчені садівники уникають двох конкретних дат — 3 та 20 березня. Вони вважаються невдалими через природні цикли, що впливають на енергію росту рослин. Висіяні в ці дні томати часто сходять слабко й дають дрібний, водянистий урожай.

3 березня — Повний Місяць

У період Повні енергія рослини спрямована у верхівку, а насіння перебуває у стані "сну". Посів у цей день змушує томати витрачати сили лише на проростання. За народними спостереженнями, такі рослини утворюють багато зеленої маси, але майже не закладають зав’язі.

20 березня — весняне рівнодення

Це день переходу природних енергій, коли землю не рекомендують турбувати. Біоритми нестабільні, тому посіяні томати можуть рости хворобливими та формувати кислі плоди. Дачники кажуть: урожай, закладений на рівнодення, рідко буває якісним.

Яку дату обрати замість

Найкраще зачекати 1-2 дні й висіяти насіння у сприятливий проміжок, коли немає різких астрономічних змін. Правильно підібраний час посіву забезпечить міцну розсаду, сильні зав’язі та солодкий урожай без ризику марно витратити сезон.

