Головна Дім та город Не сійте томати в ці дні — врожай буде кислим і мізерним

Не сійте томати в ці дні — врожай буде кислим і мізерним

Ua ru
Дата публікації: 3 лютого 2026 16:54
У які дні не можна сіяти томати - два найнебезпечніші дні для посіву і причини
Людина тримає розсаду помідорів. Фото: Pinterest

У лютому та березні розпочинається активний посів томатів, але не всі дні підходять для висівання. Є дві дати, коли розсаду чіпати категорично не можна, інакше врожай буде слабким і кислим.

Новини.LIVE пояснює, у які дні не можна сіяти розсаду томатів та чому це важливо враховувати.

Читайте також:

Які дні не підходять для посіву томатів

Попри те що сезон розсади стартує в середині лютого, досвідчені садівники уникають двох конкретних дат — 3 та 20 березня. Вони вважаються невдалими через природні цикли, що впливають на енергію росту рослин. Висіяні в ці дні томати часто сходять слабко й дають дрібний, водянистий урожай.

3 березня — Повний Місяць

У період Повні енергія рослини спрямована у верхівку, а насіння перебуває у стані "сну". Посів у цей день змушує томати витрачати сили лише на проростання. За народними спостереженнями, такі рослини утворюють багато зеленої маси, але майже не закладають зав’язі.

20 березня — весняне рівнодення

Це день переходу природних енергій, коли землю не рекомендують турбувати. Біоритми нестабільні, тому посіяні томати можуть рости хворобливими та формувати кислі плоди. Дачники кажуть: урожай, закладений на рівнодення, рідко буває якісним.

Яку дату обрати замість

Найкраще зачекати 1-2 дні й висіяти насіння у сприятливий проміжок, коли немає різких астрономічних змін. Правильно підібраний час посіву забезпечить міцну розсаду, сильні зав’язі та солодкий урожай без ризику марно витратити сезон.

врожай поради помідор посів розсада томат
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
